Mario Mola prueba en el duatlón y alcanza el título mundial en Ibiza

El triatlón le ha dado tres títulos mundiales pero Mario Mola siempre está buscando motivaciones para seguir en el deporte profesional. En Ibiza se celebran los Mundiales de Multideporte. Y en el calendario de los mismos estaba la prueba al sprint del duatlón. Podía ser el primer título mundial, oficial, que el balear podía sumar a su palmarés.

Fue a correr y lo ganó. Triatleta de prestigio, a Mario Mola le convenció la distancia de la prueba, en la modalidad sprint. Un total de siete kilómetros y medio de carrera y veinte en bicicleta. A diferencia de la otra, la olímpica, que consta de quince kilómetros de carrera y cuarenta kilómetros sobre dos ruedas. El atleta español comenta a Antena 3 Deportes las diferencias entre ambas. "Es como el que corre un 1.500 metros y el que corre un maratón".

En la modalidad de duatlón no se compite en una piscina. La natación es el deporte con el que Mario Mola comenzó. Su entrenador le aconsejó pasarse al triatlón. Atleta versátil para una actividad donde la especialización no es recomendable. "Si uno flojea en una modalidad, la carrera termina por echarte", sentencia Mola.

En el Mundial Multideporte de Ibiza dominó en la carrera a pie en sus primera distancia "donde logré conseguir cierta ventaja sobre mis perseguidores", un margen de tiempo que se dejó en la prueba sobre la bicicleta "rodar en solitario es muy complicado", nos cuenta Mario Mola.

Su próximo reto: el Europeo de Madrid en junio

Ahora afronta la temporada de triatlón, comenzando por el Europeo que se disputará a primeros de junio en Madrid "con el público al lado y el apoyo de la gente es un plus estar allí". El Triatlón sí es deporte olímpico. Mola lleva ya a sus espaldas tres participaciones: Río, Londres y Tokio. Con algún diploma ganado. En cambio, el duatlón no figura en los JJOO: "Eso me ayuda a centrarme en el triatlón".

Llevó corridos muchísimos y la cita olímpica de 2024 es una motivación más para seguir. "Todavía ir a una cita olímpica es una motivación extra", responde ilusionado Mario Mola. París 2024 sería sus cuartos Juegos, con el deseo de ganar por fin una medalla. Pero Mola dice que su pequeño Hugo le roba tiempo de entrenamiento. Si hay medalla podría verle en el maratón.