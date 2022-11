Marina González, la deportista española con más seguidores en TikTok: "Mi objetivo es París 2024"

Marina González tiene 19 años y forma parte de la Selección Española de Gimnasia Artística. Una faceta deportiva que comparte por sus redes sociales, además de sus estudios, su ocio y los habituales tik toks más de moda.

"Creo que a la gente lo que más gusta es conocer cómo es lo que hay detrás de una deportista de élite y su día a día", cuenta Marina a Antena 3 Deportes. Por eso, comparte en TikTok y en otras redes sociales como Instagram, sus entrenamientos, sus bailes, dónde y cómo vive. También compartió sus vivencias en los JJ.OO de Tokio 2020 y por supuesto el momento difícil por el que pasa.

Tokio 2020, sus primeros JJ.OO

La gimnasta e influencer Marina González sufre una lesión muy grave en la rodilla. "Me dan entre 6 y 8 meses de recuperación, cuenta. Es sorprendente cómo habla de ello sin perder la sonrisa, añade: "Estaba entrenando a 4 días de los mundiales de Liverpool, tuve una mala caída y se me salió la rodilla". Una situación que afronta con positividad: "Iré poco a poco, escalón a escalón, para llegar a los JJ.OO. de París".

La deportista española con más seguidores en tik tok aún se sorprende de tener 1.4M personas siguiéndole y asegura no tener mucho hater : "Estoy super contenta con mis seguidores, me preguntan, se preocupan y hay de todas las edades". Y aunque su objetivo no era "influir" en nadie, le hace muy feliz aportar cosas positiva.