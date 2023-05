María Pérez y un récord del mundo para la historia del atletismo español: "Cuesta asimilarlo"

María Pérez figura en los libros de historia del atletismo español desde el pasado domingo. Ganó la prueba de 35 km marcha en el Campeonato de Europa por equipos y, además, ocurrió algo inesperado: batió el récord del mundo de la distancia y se convirtió en la primera atleta española en tener una plusmarca mundial reconocida por World Athletics.

"Cuando se hace algo único hay que asimilarlo de manera única y progresivamente", cuenta María Pérez a Antena 3 Deportes. Con 2 horas, 37 minutos y 15 segundos, la granadina rebajó en 29 segundos la marca de la peruana Kimberly García del pasado 25 de marzo. "Esto es un libro en el que hay que escribir páginas de historia", reconoce tras su participación en el Europeo de Podebrady (República Checa).

Aunque la marchadora de Orce ni sabía cuál era la marca exacta: "Sabía que en el kilómetro 11 ya había bajado de 4:30, me estaba controlando pero hasta las dos últimas vueltas apreté un poco y llegué feliz a la meta". Y también desconocía "que había sido la primera mujer española en conseguir un récord del mundo en atletismo".

"En ningún momento estaba pensado hacer el récord del mundo"

En la meta, pocos segundos tras terminar la prueba, Álvaro Martín, que ganó el oro masculino, le dio un abrazo mientras le repetía: "¿Pero tú eres consciente de lo que has hecho?". Un récord que llegó de manera totalmente inesperada: "En ningún momento estaba pensado, por parte del equipo de trabajo, hacer el récord del mundo". A ella le costó darse cuenta de lo logrado: "No me fijé en el reloj. Me giré, hice un gesto con la mano y ahí ya me di cuenta de que había conseguido algo grande e importante".

Los planes de María, cuarta en los 20 km en los JJ.OO. de Tokio, se centraron en aspectos bien distintos, nada de buscar una plusmarca mundial: "El primer objetivo que nos planteamos era llegar a la meta. El segundo, intentar entrar en el podio y el tercero ganar el oro por equipos". Todo quedó más que superado.

La marcha española reina en Europa

El éxito de María fue la culminación de un campeonato impecable para la selección española con doce medallas en Podebrady. En los 35 km, el oro por equipos masculino y femenino se lo colgaron los equipos españoles. María Pérez y Álvaro Martín ganaron las respectivas pruebas, mientras que Raquel González (plata), Cristina Montesinos (bronce) y Marc Tur (bronce) también se subieron al podio. "

En los 10 km, se repitió el primer puesto por equipos con Aldara Meilán y Pablo Rodríguez destacando con una plata y un bronce. Y la última medalla llegó gracias al segundo puesto del equipo masculino de 20 km.

En total, seis oros, tres platas y tres bronces que certifican la hegemonía española en el viejo continente: "La marcha española sigue reinando en Europa".

La incógnita de París 2024

Una disciplina con tanta historia como la marcha se encuentra en tierra de nadie de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024. "No se sabe, no hay nada escrito de cómo va a ser, cuántos equipos va a haber, cuál es el reglamento...", critica la granadina. Los 50 km marcha, prueba clásica del calendario olímpico, desparecerá en los próximos juegos y los 35 km corren peligro.

En los Campeonatos de Europa por eequipos del fin de semana pasado en República Checa, todos los atletas protestaron con pancartas. A día de hoy, la situación es complicada: "No es agradable ni para los atletas ni para los técnicos. Ellos son al final los que tiene que hacer la pócima mágica de entrenamientos para que todo funcione". Y el futuro de la marcha de cara a Los Ángeles 2028, preocupa aún más.