Los caballos van al fisio: "Es similar a lo que te pueden hacer a ti"

Son rápidos, fuertes y capaces de remontadas increíbles. Pero para conseguir rendimientos tan espectaculares, los caballos también necesitan sus cuidados. Así que también se ponen en manos de los fisios, como los deportistas.

El vínculo que se crea entre el fisio y el animal es muy especial. Hay que ganarse la confianza del caballo. Bien lo saben ellas, una fisio y una veterinaria. Verlas trabajar con los caballos es una delicia.

Dicen que es el animal más hermoso, el más elegante. Y como tal se le trata: los caballos también van al fisio, como los deportistas... porque lo son. Marta García, veterinaria, nos muestra a un caballo con las cintas de vendaje neurmuscular iguales a las que llevan los deportistas de élite.

De carrera, de salto, de doma, , a todos hay que tratarles, Marta y Mar llevan años hacíendolo: "Es bastante similar a lo que te pueden hacer a ti cuando vas al fisio". "Todo lo que te quieren decir, si tú les escuchas, te lo hacen saber", nos cuenta Mar de Echevarría, fisioterapeuta equina.

Masajes, todo tipo de corrientes, las máquinas ya están adaptadas a su tamaño. Fisioterapeuta y veterinaria mano a mano: hay que tener conocimiento y empatía, más que fuerza: "Ni un hombre de cien kilos podría mover a un caballo de 500".

Y algún susto de este particular cliente: "Me he llevado un par de patadas de caballos que se estaban quitando una mosca y tú estabas en su camino", reconocen.

Hoy es Astra la que pasa por sus manos. La fisioterapia equina está en auge; cada vez son más los que se apuntan a esta moda. La lista crece y la exigencia también.