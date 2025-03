Lara Fernández: "Fui campeona del mundo y al día siguiente estaba trabajando en la gasolinera"

Excampeona mundial del WBC Muay Thai y actual campeona Intercontinental. Son títulos de deportista de élite, pero la realidad es que Lara Fernández, nacida en Cebolla (Toledo) y afincada en Sevilla, debe compaginar sus éxitos en el deporte de contacto con su trabajo en una gasolinera.

En esta ocasión, Lara se proclamó campeona en una velada celebrada en Badalona, pero otras veces debe viajar a Tailandia para competir, puesto que es "la cuna del Muay Thai". Ella misma se costea el precio de los viajes al país del sudeste asiático, por lo que está en busca de patrocinadores para poder seguir con su carrera deportiva.

"Ahora mismo me gustaría poder ir a Tailandia durante estos meses para poder entrenar y competir. Allí es más fácil todo porque la vida es más barata y tienes más oportunidades de combate", explica Lara Fernández.

Cuantos más combates pueda disputar, más dinero conseguirá para desarrollar su carrera porque, incluso siendo campeona del mundo, el premio no es de una cifra desorbitada: "Gané algo menos de 5.000 euros, de los cuales un porcentaje es para el entrenador y, si lo tienes, para el mánager".

"Si he podido conseguir estos títulos sin dedicarme al 100%..."

Si a esa cantidad de dinero le restas el costo de los viajes, a la toledana no le llega para dedicarse por completo a su pasión.

"Todos los títulos que he conseguido han sido contra peleadoras que sí se dedicaban al 100% a esto. Yo no, gané un título del mundo y al día siguiente estaba en la gasolinera trabajando con todos los moratones y dolores que te provoca un combate", cuenta Lara Fernández.

Lara Fernández, reivindicativa y buscando la atención de los patrocinadores, asegura que para nada ha tocado techo en su carrera: "Si he podido conseguir estos títulos sin dedicarme al 100%, ¿qué no voy a poder lograr si me empleo al máximo al Muay Thai?"

