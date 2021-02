Yohan Blake asegura estar dispuesto a renunciar a los JJOO de Tokio si le obligan a vacunarse contra el coronavirus

Uno de los velocistas más rápidos de Jamaica y del mundo, Yohan Blake, podría no disputar los Juegos Olímpicos si le obligan a vacunarse contra el coronavirus.

El famoso corredor ha explicado que no quiere administrarse la vacuna de coronavirus porque tiene "sus razones" para no hacerlo. Jamaica es uno de los países que más retrasado va en el proceso de vacunación, acaban de recibir 50.000 dosis de AstraZeneca de las 500.000 que el gobierno de India les ha donado.

En estos meses irán vacunando con un criterio concreto, y cuando llegue el momento de los deportistas jamaicanos se les tendrá que vacunar. No obstante, el país caribeño ya se ha encontrado con los primeros problemas de parte de uno de sus mejores candidatos a la prueba de velocidad en la cita olímpica.

"Tengo mis razones para no vacunarme"

El subcampeón olímpico en los 100 metros lisos en Londres 2012 y el ganador del oro en el relevo 4x100 de Rio 2016, no quiere vacunarse de ninguna manera contra el coronavirus. "Me mantengo igual, no quiero la vacuna. Prefiero perderme los Juegos Olímpicos que ponerme la vacuna. Yo estoy feliz. No quiero entrar en eso ahora, pero tengo mis razones", zanjó el atleta a 'Jamaica Gleaner'.

En principio, la organización de los Juegos Olímpicos de Tokio no va a obligar a los deportistas a vacunarse, aunque obviamente prefiere que lo hagan. Sin embargo, algunos COmités ya han comenzado a vacunar a los deportistas que vayan a acudir a la cita olímpica: Hungría, Serbia, Israel y Singapur. Alemania, Canadá, Gran Bretaña.

Mientras tanto, el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha pedido a Sanidad que de prioridad a los deportistas españoles que vayan a los Juegos Olímpicos.