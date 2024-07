Se fuga la judoca cubana Dayle Ojeda de la concentración en los Juegos Olímpicos

La judoca Dayle Ojeda se encontraba en París para apoyar a la delegación cubana como ayudante de la campeona y multimedallista olímpica Idalis Ortiz. Sin embargo, la deportista se fugó a pocas horas del inicio de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos.

Tal y como informa el medio cubano 'Cubalite', la atleta de 30 años llevaba varias semanas en la capital francesa formando parte del personal de apoyo técnico de la para la máxima figura cubana en la división +78.

No obstante, debido a no competía en los Juegos Olímpicos, Ojeda debía volver a Cuba el día de antes de que la cita olímpica comenzase. Sin embargo, la judoca habanera no cogió el avión de vuelta.

Éxodo de deportistas cubanos

Dayle Ojeda no es la primera atleta cubana que aprovecha una concentración deportiva para salir del país. Este último año, otro judoca, Magdiel Estrada, de 73 kg, abandonó la delegación cubana en Río de Janeiro, antes de competir en el Campeonato Panamericano y de Oceanía.

Mairelys Inojosa Polanco también está en la lista de deportistas en el ámbito de judo que se fugaron en situaciones similares.

Por otro lado, el equipo de Cuba en los Juegos Olímpicos de París está constituido por Iván Felipe Silva y Andy Granda de Matanzas, Idalys Ortiz de Artemisa, y Maylín del Toro de Santiago.

Trayectoria de Ojeda

La atleta cubana fue medallista de plata en dos ediciones del Abierto Panamericano de Varadero (2023 y 2024), derrotada en las dos ocasiones por su compatriota Naomis Elizarde.

También intervino en el Campeonato Panamericano de 2017, donde el bronce se le escapó en un enfrentamiento ante la estadounidense Nina Cutro-Kelly.

