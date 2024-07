Fran Garrigós recibe graves amenazas desde Japón: "Por aquí no vuelvas"

Continúa la polémica entre Fran Garrigós y el Ryuju Nagayama.

Fran Garrigós ha abierto el medallero español en los Juegos Olímpicos de París 2024. El judoca español ganó la medalla de bronce este sábado tras vencer al georgiano Guiorgui Sardalashvili.

El logro de Garrigós supone la primera medalla olímpica en judo para España desde hace 24 años. Para ello, antes tuvo que derribar al judoca nipón Ryuju Nagayama en cuartos de final.

El origen de la polémica

Garrigós salió victorioso del encuentro tras realizar una llave que hizo que Nagayama perdiese el conocimiento a pesar de que la jueza había hecho una señal para que finalizase la maniobra.

Este hecho desencadenó el enfado de Nagayama. El polémico comportamiento del japonés comenzó cuando le negó el saludo a su rival español y mostró resistencia para abandonar el tatamis tras el encuentro.

Graves amenazas

El entrenador de Garrigós, Quino Ruiz, ha desvelado en la zona mixta que el judoca ha recibido amenazas desde Japón: "Le han mandado mensajes de Japón un poco desagradables y no entiendo por qué, Fran ha hecho su trabajo. No sé qué protestan. Le ponían ‘no vuelvas a Japón, no vas a ser bien recibido. Es una deshonra'. No tienen razón".

En esta dirección, Quino Ruiz ha opinado sobre lo sucedido. "Creo que son cuatro chalados que siempre hay por ahí, porque también ha recibido muchos mensajes de apoyo desde allí. Hay que saber perder y hay que ser elegante. ¿Por qué no le ha saludado? Se ha quedado dormido. Fran había venido aquí a competir y a ganar".

Por último, ha explicado que "el reglamento dice que cuando estás haciendo lucha de suelo y te están estrangulando, si pierdes el conocimiento automáticamente has perdido. Y él ha perdido el conocimiento".

Garrigós se pronuncia

El ganador del bronce, ha explicado a 'Antena 3 Deportes' como vivió los instantes del encuentro en el que el judoca nipón se quedó inconsciente.

"Al final cuando tu estás compitiendo estas centrado no escuchas", ha afirmado Garrigós, rememorando que "cuando se acercó el árbitro le suelto y está dormido por la estrangulación, eso hace que me lleve el combate".

Por último ha concretado que no ha hablado con Nagayama tras el combate: "No he hablado con él, pero las reglas son así".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com