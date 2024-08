Carolina Marín 'sube' al podio de París 2024 con la china Bing Jiao He

La china Bing Jiao He, que se metió en la final del torneo de bádminton de los Juegos Olímpicos de París 2024 por la lesión de Carolina Marín, homenajeó este lunes en la entrega de medallas a la jugadora onubense, que llegó a Madrid este mismo lunes ayudada por unas muletas.

He, que cayó en la final ante la primera favorita, la surcoreana Se Young An, por 13-21 y 16-21, posó en el podio tras la entrega de medallas con un pin de la delegación española como muestra de cariño y apoyo a Carolina Marín, contra la que estaba cayendo claramente.

El mismo domingo, tras la lesión de la española en su rodilla derecha, la china se mostró apenada por la lesión e incluso dejó escapar algunas lágrimas, reconociendo que tenía el partido prácticamente perdido.

"Por supuesto que estoy muy triste por ello. Es (Carolina Marín) una muy buena jugadora, fue muy triste verla lesionarse. Carolina también me dio coraje. Hoy tuve que olvidarme de ello y mirar hacia adelante para luchar por este partido", dijo la jugadora china tras la final.

"Estoy destrozada"

Mientras tanto, Carolina Marín volvió este mismo lunes desde París y aterrizó en el aeropuerto de Barajas junto a su equipo de trabajo encabezado por su entrenador, Fernando Rivas.

"Quiero dar las gracias a todo el mundo. Estoy destrozada. No puedo decir otra cosa. Me voy directa al hospital a que me hagan pruebas y a ver qué sale. Allí tomaremos decisiones", abundó la volantista española, campeona olímpico en Río de Janeiro 2016.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com