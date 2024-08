Beacon, el golden retriever que ayuda a las gimnastas del equipo estadounidense tras los problemas de salud mental de Simone Biles

Los problemas de salud mental que sufrió Simone Biles hace tres años en los Juegos Olímpicos de Tokio pusieron sobre la mesa la presión a la que están sometidos los atletas de élite y USA Gymnastics se puso manos a la obra para tratar de ayudad a sus gimnastas en este aspecto, clave para el bienestar de sus deportistas y que puedan rendir al cien por cien en cada competición. Varias son las medidas que se han implementado en el equipo estadounidense, pero estos días se ha comentado mucho el papel de Beacon, un golden retriever que ayuda a las gimnastas en momentos de tensión.

Pese a que este perro, que cuenta con un perfil en Instagram con cerca de 38.000 seguidores, no ha podido viajar a París, sus vídeos con las gimnastas estadounidenses se han vuelto muy virales en los últimos días.

"Beacon no es el único perro. Hay varios otros perros, pero Beacon es 100% la estrella del espectáculo", bromeó Jill Geer, directora de comunicaciones y marketing de USA Gymnasts, a USA Today.

Este Golden retriver nació en febrero de 2020 en Michigan (Estados Unidos) y Tracey Callahan Molnar, una ex entrenadora de gimnasia rítmica de 65 años, lo adoptó con tan solo ocho meses. Beacon es el segundo Golden retriver que Molnmar adopta ya que ella y su difunto esposo tuvieron previamente otro perro llamado Tulsa, quien murió en 2019. La propiua Molnar utilizó a Tulsa como perro de terapia y esa es la razón que le llevó a enfocar a Becon para esta labor.

Los problemas mentales que sufrió Simone Biles llevaron a USA Gymnastics a tomar medidas y una de ellas fue 'contratar' a Beacon. Caroline Hunt, vicepresidenta del programa de gimnasia rítmica de USA Gymnastics y exatleta profesional, fue la inspiradora de un programa de terapia con perros, algo que se hizo realidad en febrero de 2023 durante un evento en Indianápolis.

"Siento que, en cierto modo, bloquea la realidad, y, a veces, eso es bueno para nosotras"

Li Li Leung, directora ejecutiva de USA Gymnastics, llevaba a su propio perro a la oficina durante la pandemia y observó cómo brindaba apoyo y consuelo a los gimnastas. De esta forma, contactó con Molnar, quien ha estado vinculada con USA Gymnastics durante más de 40 años y apoyó la idea de Leung.

"Sé que Beacon y yo estamos haciendo un trabajo importante. Qué maravilloso es tener la oportunidad de hacer esto y amar lo que hacemos. Estoy extremadamente orgullosa de él y ansío continuar brindando nuestro apoyo en París y más allá", apuntó Molnar sobre la labor de Beacon.

"Siento que, en cierto modo, bloquea la realidad, y, a veces, eso es bueno para nosotras, para que no pensemos demasiado en las cosas. Me distrae de la realidad del dolor", reconoció la gimnasta Shilese Jones a The Times.

El papel de Beacon ha sido clave en las pruebas olímpicas celebradas en Minneapolis del 27 al 30 de junio, donde brindó apoyo y consuelo a las gimnastas. La atleta Suni Lee publicó un post en sus redes sociales agradeciendo el apoyo a Beacon.

