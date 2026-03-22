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Reto extremo

Juan Carlos Gimeno corre 1.200 kilómetros por la Patagonia en 13 días: "Hasta el fin del mundo..."

El turolense Juancar Gimeno cruzó la Patagonia partiendo desde El Chaltén (Argentina), pasando por Chile, para terminar de nuevo en Argentina. Lo hizo en Usuhaia, el fin del mundo.

Juan Carlos Gimeno

Juan Carlos Gimeno corre 1.200 kilómetros por la Patagonia en 13 días: "Hasta el fin del mundo..." | Antena 3 Deportes

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Daniel Valares
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La pasión por los viajes y su espíritu aventurero, han llevado a Juan Carlos Gimeno a afrontar su mayor reto hasta el momento: una travesía extrema por la Patagonia argentina y chilena. Este aventurero, natural de Teruel, ha recorrido a pie 1.200 kilómetros entre los escenarios más hostiles e imponentes de Sudamérica: "Estoy en la Patagonia, he completado este reto extremo hasta Usuhaia, hasta el fin del mundo. Más de 1.200 kilómetros", confesaba Juancar.

Durante el reto, Gimeno ha hecho una media de 90 kilómetros diarios, lo cuál, significan 2 maratones al día y un total de más de 30 maratones en los 13 días de aventuras. Se ha enfrentado a la zona con el clima más cambiante del planeta, ya que en cuestión de horas, las condiciones podían cambiar de un día para otro, obligándole a adaptarse a fuertes rachas de viento, lluvias o días de mucho sol: "Te hace un día de sol increíble o te hace un día horrible de viento y de lluvia. Es el territorio más cambiante del mundo", aseguraba el turolense.

A la dureza del entorno, se ha sumado la exigencia física de cargar con un carro de 50 kilos, en el que transportaba todo lo necesario para la ruta: "En el carro es donde llevaba el saco, la tienda de campaña y todos los materiales de supervivencia". Pero el mayor desafío, ha sido la lucha mental a la que se ha tenido que enfrentar Gimeno, porque "al final he estado 13 días sin dormir en una cama, sin ducharme, comiendo lo mismo...entonces, al final, eso te va mermando", reconocía.

Dentro de este reto extremo, también existen recuerdos positivos. Y curiosamente, para Juan Carlos, el mejor no es la satisfacción de la llegada, sino la adrenalina de la salida: "Al final, cuando sales y empiezas a correr te olvidas de todo y ya empiezas a ser tú contigo mismo", nos contaba a Antena 3 Deportes. Otro de los momentos que este aventurero destaca de su travesía, es su encuentro con unos compañeros inesperados: "Me ha sorprendido mucho la cantidad de guanacos que hay, han sido mis compañeros", contaba Juancar con una sonrisa.

Una vida dedicada a los deportes extremos

Aunque Gimeno reconoce que este ha sido "mi mayor reto nunca hecho", no es el primero al que se enfrenta. El turolense ha corrido en el desierto del Sahara, ha sido campeón de una carrera de 500 kilómetros por el Ártico y subió 5 veces seguidas al Monte Fuji. Tras esta exigente aventura, Juancar solo piensa en descansar, pero su cabeza ya está trabajando para lo que será su siguiente reto, en el que asegura que "será en un destino y con un plan que me motive".

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