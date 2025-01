José Paz, deportista paralímpico: "Todos tenemos una discapacidad adquirida, el miedo, si lo superas, vuelas como un cohete"

"No sé qué opinará mi familia, pero yo siempre he creído que tengo buena puntería", y nos saca una carcajada a todos. Enseguida nos damos cuenta de que no hace falta estar mucho tiempo con Jose para que contagie su optimismo y buen humor.

José Paz nació en Santiago de Compostela hace 45 años, a los 20, empezó "a perder fuerza en las piernas y en los brazos", pero los facultativos que lo trataron durante una década no le pusieron nombre a su enfermedad hasta que cumplió los 35. "Me diagnosticaron una distrofia muscular de cinturas, una enfermedad degenerativa y hereditaria; mis padres son portadores, somos tres hermanos, y me tocó a mí", explica Jose sin perder la sonrisa.

Reconoce que al principio fue duro. "Durante la fase de negación lo pasé mal, pero poco a poco, forzándome a salir de mi zona de confort, que era la tele y el sofá, he ido consiguiendo recursos. He hecho de todo: cuero, pintura... todo me ha ayudado a estar donde estoy, en un punto en el que considero que soy plenamente feliz". Su travesía ha sido tan ejemplar que lo llaman para hablar de su experiencia con la enfermedad en centros, colegios e institutos. Y tras una de esas charlas, un proyecto creado para promover el deporte inclusivo y captar deportistas con grandes afectaciones, se fijó en él.

Hace seis meses, José fue contactado por Lanzadera Deportiva Inclusport, una organización, que a través de su club deportivo, la Escuela Prime, ha sido pionera en el fomento de numerosas disciplinas para personas con discapacidad. El reto que le ofrecieron a Jose consistía en entrenar tiro con arco con el objetivo de llegar a los Juegos Paralímpicos de 2028. Este desafío, lejos de asustarlo, lo motivó aún más.

"Tengo un hijo de 11 años, y fue el que más me animó, me dice 'dale papá, dale, que tú puedes', y tuve que animarme". El tiro con arco, un deporte que exige precisión, concentración y fortaleza mental, ha encajado perfectamente en la vida de José. Sin embargo, su motivación va más allá de la competición. "Mi meta es disfrutar de la experiencia, pasármelo bien y ponerme nuevas metas cada día", asegura.

"Ha logrado en poco tiempo lo que a otros les cuesta años"

Jose entrena junto a Manuel Campoy, monitor nacional de tiro con arco, y Ezequiel Pastor, técnico deportivo de la Escuela Prime. Ambos destacan las cualidades de José como deportista. "Es perfecto para el tiro con arco", dice Campoy. "Ha logrado en poco tiempo lo que a otros les cuesta años. Tiene una capacidad increíble para adaptarse y mejorar". Ezequiel Pastor subraya el liderazgo natural de Jose: "Es una persona muy motivadora, extrovertida, con un gran sentido del humor. Estas cualidades no solo son clave en el deporte, sino también en la vida", señala.

A pesar de su éxito en el tiro con arco, José sabe que su camino hacia los Juegos Paralímpicos no será fácil. La financiación es uno de los mayores obstáculos a los que se enfrentan los deportistas paralímpicos, sin embargo, su determinación es inquebrantable. "Si se empeña, sé que estará allí dentro de cuatro años", afirma con convicción Manuel Campoy.

José Paz tiene claro que, más allá de los logros deportivos, la principal batalla es contra el miedo. "Todos tenemos una discapacidad adquirida, que es el miedo: miedo al qué dirán, miedo a fracasar. Yo tardé un año en usar la silla de ruedas por miedo, pero cuando superas ese miedo... vuelas como un cohete", concluye sin perder su sonrisa.

