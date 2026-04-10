Jon Rahm vive un aciago debut en el Masters de Augusta: "Es frustrante"

Jon Rahm debutó en el Masters de Augusta con muy malas sensaciones y firmando 78 impactos en su primera vuelta al Augusta National, lo que le colocan muy lejos de los líderes Rory McIlroy y Sam Burns (67 impactos). El ganador del Abierto de Estados Unidos 2021 y campeón en Augusta en 2023 vivió un infierno en su estreno y ya tiene muy complicado pelear por enfundarse su segunda chaqueta verde.

"Va a ser una batalla mucho más cuesta arriba a partir de ahora, pero tendré que salir mañana y probablemente firmar algo en los 60 (golpes) para tener opciones de superar el corte y darme una oportunidad el fin de semana", reconoció el de Barrika.

"Lo he hecho algunas veces, pero sigue siendo una faena estar en esta situación, necesitar un esfuerzo enorme en los próximos dos días para tener opciones de, quizá, aspirar a algo. Es frustrante", admitió Rahm.

Mejor le fueron las cosas a Sergio García. El de Borriol se dio una alegría arrancando el torneo dentro del 'Top 20' y firmando el par del campo (72), a 5 golpes de la cabeza. Por su parte, José María Olazábal, campeón en 1994 y 1999, se colocó con +2, a siete golpes del liderato.

Rory McIlroy y Sam Burns lideran en el Augusta National

El norirlandés Rory McIlroy inició la defensa de la chaqueta verde en el Masters de Augusta como colíder junto al estadounidense Sam Burns, ambos con 67 golpes, 5 bajo el par.

"Es un gran comienzo, pero queda mucho camino por recorrer. Estoy en la pelea y es mucho mejor que empezar a siete golpes como el año pasado. No puedo anticiparme, queda mucho por delante, pero me siento bien con la posición en la que estoy", señaló McIlroy.

Rory McIlroy y Sam Burns cuentan con dos golpes de ventaja sobre el grupo perseguidor, que forman el australiano Jason Day (-3) el estadounidense Patrick Reed (-3), el irlandés Shane Lowry (-2), Xander Schauffele (-2) y Justin Rose (-2). Por su parte, el estadounidense Scottie Scheffler, número uno del mundo y dos veces campeón en Augusta, también terminó la jornada con 70 golpes, a tres del liderato (-2), y presentó sus credenciales para luchar por su tercera victoria en Augusta, tras ganar en 2022 y 2024.