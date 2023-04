A Javier Pérez de Albéniz el ping pong le ayuda a superar el Párkinson

El tenis de mesa le ayudó a tratar de tú el Párkinson, una enfermedad que le diagnosticaron hace siete años. Javier Pérez Albéniz comenta a Antena 3 Deportes que ese momento "fue muy duro, de los peores que pasas. Afecta a toda la familia y que cada uno uno tiene un tipo de párkinson." Javier respira hondo y añade: "A mí me afectó en el día a día, de vez en cuando me quedo agarrotado, no puedo mover los pies, no puedo andar. Tengo dolores musculares, de riñones, de cabeza".

Este deporte le ayudó a encajar y a convivir con la enfermedad, con arrojo y valentía tiró para adelante, "comprendo también que haya gente que se hunda. Para mí no había otra opción. Probé el ping pong en un club en Talavera de la Reina y vi que me sentía mucho mejor cuando entrenaba".

Ahora Javier es subcampeón del mundo de tenis de mesa de personas con Párkinson. En las competiciones siempre está entre los primeros, pero esto de los trofeos es algo que vino sin buscarlo: "No juego para ganar, juego para sentirme bien físicamente. Lo de ganar es una cosa que ha venido sin ir a por ello".

El de Talavera de la Reina era una persona vital, deportista un escritor y periodista de largo recorrido. Trabajó en varios medios de comunicación y ha publicado libros. Con el Párkinson ha tenido que aprender a vivir de otra manera, pero sigue con fuerza.

"Es una enfermedad de la que no se muere, pero que te acompaña hasta la muerte, es un poco violento todo y un poco duro", reconoce Javier Pérez Albéniz. El Párkinson ha sido un revés en su vida, y cada día compite contra él.