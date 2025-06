La influencer de fitness María Palen queda paralizada por la picadura de una garrapata: "Mi cuerpo se rindió"

María Palen, una popular influencer de fitness de 31 años, ha compartido su dramática historia tras quedar paralizada a raíz de una picadura de garrapata que la dejó "atrapada en un dolor insoportable". La joven, originaria de California, asegura que está aprendiendo a caminar de nuevo tras haber perdido por completo la movilidad de sus piernas, lo que describe como haber "perdido" un año de su vida.

"El mayor progreso que hemos visto es en el último mes, donde mis pasos están mejorando y puedo hacer pasos laterales", contó a la revista People. Sin embargo, explicó que aún no puede doblar las rodillas.

Palen comenzó a hablar públicamente de su situación en septiembre de 2024 a través de sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, donde suma casi 24.000 seguidores, reveló que todo "comenzó con pequeños dolores, pequeñas molestias que la mayoría de la gente podría ignorar".

¿Qué es la babesiosis?

La situación empeoró drásticamente en marzo del mismo año. "Mi cuerpo se rindió por completo", escribió. "¿Por qué me fallaba el cuerpo? Siempre he llevado un estilo de vida saludable, esto no tenía ningún sentido", reflexionó en aquel momento. "Rápidamente me di cuenta de que no podía solucionarlo con una dieta equilibrada ni ejercicio".

Según explicó, los médicos inicialmente pensaron que se trataba de una enfermedad autoinmune, pero después descubrieron que su estado estaba relacionado con la babesiosis, una rara enfermedad causada por organismos microscópicos llamados Babesia, transmitidos por la picadura de una garrapata. Esta infección, que afecta a menos de 3.000 personas al año en Estados Unidos, atacó sus glóbulos rojos y debilitó gravemente su sistema inmunitario.

Lo que primero que sintió fue un dolor en el coxis

"Me destrozó por completo el sistema inmunitario", explicó en redes. "Se volvió tan grave que algo tan simple como cerrar el teléfono o girar el volante del coche se convertía en momentos de agonía".

En un vídeo publicado en diciembre de 2024, Palen relató que uno de los primeros síntomas fue un dolor intenso en el coxis. Poco después, ya no podía mantenerse sentada en reuniones ni estar de pie durante largos periodos. "Una vez que los analgésicos hicieron efecto en el hospital, mis piernas empezaron a entumecerse", relató. "Primero la izquierda, luego la derecha, hasta que me subieron hasta el ombligo".

Según detalló, los médicos descubrieron que su líquido cefalorraquídeo estaba "repleto de glóbulos blancos", señal de que su médula espinal estaba siendo atacada por una causa aún sin identificar con precisión.

Ha conseguido recaudar más de 12.000 dólares

Para ayudarla en su proceso de recuperación, se creó en enero una campaña en GoFundMe que ha recaudado más de 12.000 dólares. "Sus ahorros se han agotado y las facturas médicas siguen acumulándose", explica la página. "Tras perder su apartamento y su carrera debido a la larga duración de su enfermedad, María vive actualmente con su familia en Texas".

Los médicos le dieron un pronóstico incierto: "Un 33% de posibilidades de recuperación total, un 33% de recuperación parcial o un 33% de no recuperarse en absoluto". Pese a ello, Palen sigue luchando y compartiendo su historia con la esperanza de inspirar y concienciar sobre esta rara enfermedad.

