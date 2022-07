Indignación por la caída de un caballo en pleno asfalto durante una carrera en Santiago de Gáldar

La polémica está servida. Y es que la caída de un caballo y su jinete en una carrera sobre el asfalto en Santiago de Gáldar (Gran Canaria) ha desatado las críticas y quejas de vecinos y grupos animalistas.

La plataforma animalista Leales.org ha explicado que "este tipo de maltrato animal, permitido y organizado por el Ayuntamiento, provoca en los animales un daño en sus tendones, además de golpes y rozaduras de la piel".

Lo cierto es que los caballos no corren en su terreno. El asfalto, las líneas de los pasos de cebra y las arquetas suponen un riesgo tremendo para que se produzca una caída, como ocurrió el pasado fin de semana.

Alejandro Molina, responsable de la plataforma animalista Leales.org, ha explicado en Espejo Público los riesgos que corren tanto el jinete como el caballo.

"Aquí hay un problema. Hay una cosa que se llama paso de peatones y otra cosa que se llama arqueta. Por mucha herradura que le pongas al caballo, de aluminio con puntas de diamantes... Hay un paso de peatones con una pintura resbaladiza y una arquetas que todo el que pase por ahí va a resbalar. No tiene solución", denuncia Alejandro Molina.

"Me ha encantado la entrevista que han hecho a los ciudadanos porque la gente joven no esta de acuerdo y la gente mayor sí está de acuerdo, con lo cual es un problema que con el tiempo se va a solucionar", apunta Alejandro Molina.

Los riesgos para el caballo y el jinete si hay un accidente

Molina advierte del riesgo para jinete y caballo en este tipo de carreras sobre asfalto.

"Siempre o casi siempre hay accidentes. Cuando dicen que el caballo y el jinete tienen heridas leves es una nota oficial del Ayuntamiento... Cualquiera que ha ido en bicicleta o en moto y se ha caído en el asfalto, sabe lo que ello supone", afirma Alejandro Molina.

El responsable de la plataforma animalista Leales.org pone en duda la supervisión de los caballos que participan en esta prueba por parte de veterinarios.

"No se entiende este tipo de carreras. Siempre hay accidentes"

"En cuanto a que están vigilados por veterinarios, ese veterinario no miro que el caballo tenía herraduras de hierro y no de aluminio con puntas de diamantes. Entonces no sé que tipo de veterinario, no sé si le abre la boca (al caballo) y dice: 'muy bien, adelante' porque no se entiende. Es absurdo", asegura Alejandro Molina.

"Ese caballo corre porque le están gritando y no quiere estar ahí"

Otro de los riesgos, como apunta Molina, es lo que ocurre después de la caída. Y es que el caballo se desbocó y se fue al galope hasta otra localidad, con el riesgo de atropellar a alguien.

"Por otro lado, el caballo desbocado apareció en el otro municipio. Con lo cual ya no es solo un caso de maltrato animal sino que también estamos hablando de un peligro. Es que una señora, un caballero o un niño que va a cruzar la calle de otro municipio...", advierte Alejandro Molina.

"Ese caballo corre porque le están gritando y no quiere estar ahí. Lo están azotando con la fusta, con estrés continuo, el dolor de los tendones por correr sobre el asfalto. Es una tras otra. No se entiende este tipo de carreras", denuncia el responsable de la plataforma animalista Leales.org

Desde Leales.org proponen que se vayan a un circuito especializado para carreras de caballos.

"El asfalto y las herraduras son incompatibles. Es que no tiene nada positivo", concluye Alejandro Molina.