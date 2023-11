El inaudito récord de Toni Bou: ¡34 veces campeón del mundo de trial!

Es el rey del X-Trial. Toni Bou sigue haciendo historia tras revalidar el título de campeón mundial en el Pabellón Madrid Arena, donde su nombre resonó a todo volumen. El público presente tenía ganas de ver al catalán en acción, en la que sería la penúltima prueba del campeonato del mundo de X-Trial.

Antena 3 Deportes ha estado con él

"Estoy muy contento. Ganar aquí el campeonato es una pasada", contaba Bou a Antena 3 Deportes nada más finalizar el circuito. El ya 34 veces campeón del mundo fue el protagonista de la tarde/noche, en un evento lleno de luces, saltos y acrobacias.

17 mundiales consecutivos

A pesar de su larga experiencia, una final es una final, incluso para él, campeón por excelencia: "Siempre que se gana un título, en la final tienes muchas ganas de conseguirlo, pero estás con una contención diferente, con un extra de motivación". Son ya 17 mundiales consecutivos.

Desde 2007 el piloto no sabe lo que es no ganar un título mundial, y no tiene pensado frenar el motor. "Hemos conseguido mucho más de lo que yo había soñado en mi vida: 17 más 17, 34 títulos (17 indoor, 17 outdoor). Ahora lo que toca es seguir disfrutando y que sea hasta que dure", explicó Bou.

Esta era su primera bola de partido para certificar lo que venía anunciando desde el principio del campeonato. Bou tenía que acabar entre el quinto y el primero para superar los 106 puntos para renovar su título, aunque también le valía que su único contrincante, Jaime Busto (GasGas), no lograse la victoria. Finalmente, Bou se llevó la victoria gracias a su destreza en los obstáculos.

Tendremos Toni Bou para rato. En el Madrid Arena, la gente disfrutó de lo lindo con el piloto.