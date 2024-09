Horario Llorens y Raúl Rodríguez se cuelgan el bronce en el Mundial de parapente acrobático

La exigencia que conlleva representar a tu país en un campeonato del mundo aumenta cuando tienes que compaginar tus movimientos con los de tu compañero. Ese ha sido el caso de Horacio Llorens y Raúl Rodríguez, que han conseguido la medalla de bronce en la modalidad de acrobacia sincronizada del Mundial de parapente acrobático, celebrado en Oludeniz (Turquía).

Fuertes y cambiantes corrientes de aire

Esta localidad, situada a los pies de la montaña Babadag, a 1.970 metros sobre el nivel del mar, se caracteriza por sus fuertes y cambiantes corrientes de aire. En el pico de esta montaña está una de las pistas de despegue más emblemáticas de Europa, donde cada año, miles de parapentistas se dan lugar para disfrutar de un precioso paisaje. Entre el 9 y el 16 de septiembre, han despegado los mejores del mundo para realizar las espectaculares exhibiciones.

"Poder seguir innovando es lo que me mantiene motivado para entrenar y competir"

La maniobra con la que los españoles intentaron conquistar a los jueces fue la SAT Fusion, y aunque no salió como estaba planeado, la pareja española estaba satisfecha por el resultado: "Lo dimos todo en la última manga y probando por primera vez en competición el SAT Fusion. No funcionó bien, pero estamos contentos con los resultados y la fluidez, conseguir hacer esta maniobra es algo innovador", comentaba Horacio tras los resultados del Mundial. Por su parte, Raúl se mostraba muy contento ya que "en este deporte inventar nuevas maniobras es lo que más nos gusta. Poder seguir innovando es lo que me mantiene motivado para entrenar y competir".

Regresa a la competición para alcanzar el podio

Horacio Llorens, diez veces campeón del mundo: seis de manera individual y cuatro en sincronizado, se retiró de la competición en 2021; pero ha tomado la decisión de volver en compañía de su primo y mentor en el mundo del parapente, Raúl Rodríguez. La vuelta no ha podido ser mejor, tercer puesto en la cita mundialista y "un placer volver a la competición. Tuvimos opciones de alcanzar la plata o el oro, pero los jóvenes talentos no nos lo han puesto fácil".

