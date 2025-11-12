Cucurella: "Lamine Yamal quería estar con nosotros, es un tema complicado"

El futbolista de la selección española Marc Cucurella ha valorado la ausencia de Lamine Yamal en la lista de Luis de la Fuente para los partidos ante Georgia y Turquía. El del Chelsea cree que se trata de "una baja importante" por tratarse de un "jugador vital" para el equipo.

"Es un tema complicado, yo tengo compañeros en el club también que tienen pubis y es un tema difícil"

"Será una baja importante, nos hubiese gustado que hubiese estado aquí con nosotros para poder celebrar la clasificación al Mundial. Al final lo importante es que se recupere bien, que vuelva a su mejor nivel, que deje atrás un poco esas molestias, que viene un año muy importante y es un jugador vital para nosotros", afirmó Cucurella en el acto de presentación del nuevo patrocinio de Nestlé con la selección.

El defensa ha explicado que el futbolista del Barcelona viajó inicialmente a la concentración de la Roja antes de regresar a la Ciudad Condal y ha reconocido que la pubalgia es una lesión difícil de gestionar. "Creo que él vino aquí y quería estar con nosotros, pero bueno, al final lo que ha dicho Unai. Es un tema complicado, yo tengo compañeros en el club también que tienen pubis y es un tema difícil", opinó.

¿Cómo evoluciona Nico Williams?

Por su parte, Unai Simón habló sobre el estado de Nico Williams, también afectado por una pubalgia y ausente en este parón internacional: "Nico está trabajando mucho en temas preventivos, con fisios externos, para evitar una posible operación y que vaya todo bien", explicó el portero del Athletic Club y de la Roja.

El alavés detalló que su compañero lleva tiempo arrastrando molestias y que su evolución es incierta: "Son cosas complicadas, no sabría decir una fecha. Ojalá que para cuando volvamos esté sin ninguna molestia. Lo lleva arrastrando tiempo, es algo complicado. Una mañana te levantas bien y piensas que ha pasado todo y al día siguiente vuelves con las molestias. Ya le vimos que tuvo buenas sensaciones en el último partido y esperamos que vaya recuperando para lo que nos viene por delante", abundó.

Objetivo: Mundial 2026

Tanto Lamine Yamal como Nico Williams afrontan procesos de recuperación similares por la misma dolencia, una pubalgia que ha mermado su rendimiento en las últimas semanas y les ha dejado fuera de los compromisos decisivos de España rumbo al Mundial 2026.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.