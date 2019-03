Zidane: "El Madrid nunca está preparado para no pasar"

¿Siente la presión?

Todos son partidos importantes, nada de presión. La misma preocupación que en el resto de partidos. Estamos concentrados y determinados. Cuando veo a los jugadores concentrados a mí me quita presión.

El Wolfsburgo presiona al árbitro

No voy a hablar del árbitro, no lo hice en la ida y ahora tampoco. Yo creo que lo va intentar hacer bien.

¿Llega Benzema?

Está totalmente recuperado de su golpe y está listo para jugar.

Pide cabeza

Hay muchos mensajes de calentamiento. Pero es todo lo contrario de lo que tenemos que hacer. Es un partido importante, todos lo sabemos, está clarísimo. Para jugar este partido hay que tener mucha cabeza. No lo vamos a ganar en 10 o 15 minutos pase lo que pase. Se puede complicar más si nos meten gol, pero puede pasar de todo. Tenemos que estar concentrados desde el minuto uno.

La portería a cero, clave

Sabemos que si queremos tener más oportunidades tenemos que dejar la portería a cero. Sobre todo lo que tenemos que hacer es jugar al fútbol. Ellos van a tener un partido intenso, saben lo que se juegan. Vamos a poner la misma intensidad y a preparar bien el partido. Vamos a pelear, pero hay que jugar.

Un gol puede complicar las cosas, pero es algo que puede ocurrir. Tenemos que estar concentrados, ya veremos lo que pasará. Hay que entrar de lleno en el partido; sabemos que podemos marcar goles y luego tendremos que tener cuidado. Jugar bien es defender bien, mostrar un equilibrio, estar concentrado en la defensa... no es sólo marcar goles.

Remontó ante el Bayern como jugador

Recuerdo que ganamos el partido, pero este club es así desde siempre. Ha hecho remontadas extraordinarias y ha tenido partidos importantes en el Bernabéu. Quizá lo más importante de esta temporada, pero es un partido de fútbol y estamos listos para jugarlo.

Las caras de los jugadores

No creo. Vamos a estar juntos, quizá no hay que hablar demasiado. Los jugadores saben el partido que tenemos que afrontar. Lo que más me preocupaba es ver las caras de los jugadores y ellos están muy metidos; eso me quita presión.

Pide paciencia para remontar

Tenemos que marcar, pero tenemos 90 minutos o más para hacerlo. El mensaje es paciencia; en el fútbol pasa de todo. Mira la Liga, estábamos a 13 puntos con el gol del Barcelona y hoy estamos a cuatro... esto es lo bonito del fútbol.

Nadie piensa en no pasar a 'semis'

El Madrid nunca está preparado para no pasar. El Madrid está listo para seguir y hacer siempre más. Es el club con más Copas de Europa por algo, la historia de este club es muy grande. No estoy preocupado porque la mejor manera de empezar un partido así es estar tranquilo. Estoy siempre positivo; he conseguido algo jugando con esta filosofía. Pienso siempre en lo bueno.

Un reto emocionante

Todos queremos vivir días de Champions como este. Si hubiéramos ganado en la ida habría sido mejor; pero la dificultad lo hace más emocionante y difícil. Nos gustan estos retos; queremos remontar y marcar la diferencia.

El equipo entrena bien

Siempre vamos a más entrenando. Lo poco que hacemos lo hacemos muy bien.

Casemiro equilibra al equipo

Lo que nos da Casemiro es equilibrio al equipo. Es un jugador que hace cosas en equilibrio defensivo sobre todo. Sabemos la importancia que tiene cuando estamos en ataque, porque él piensa mucho en esas cosas.