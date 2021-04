Zinedine Zidane ha comparecido en la rueda de prensa previa al Clásico de Liga Santander que disputarán Real Madrid y Barcelona en el Camp Nou. El entrenador galo ha repasado la actualidad blanca antes del vital compromiso del sábado.

Como casi en cada rueda de prensa desde hace unos meses, el nombre de Kylian Mbappé ha salido como futuro fichaje del Real Madrid. "Nos conocemos muy bien. No es mi jugador y no puedo hablar. Me interesa el partido de mañana. Kylian es un gran jugador y ya veremos lo que quiere en el futuro".

Zidane también ha contestado sobre Leo Messi y la posibilidad de que abandone el Fútbol Club Barcelona y por tanto, este sea su último Clásico: "No quiero que sea el último Clásico de Messi, que se quede en el Barcelona. Está bien ahí. Es bueno para LaLiga".

Eden Hazard será baja en El Clásico del 10 de abril. El belga se ha quedado fuera de la convocatoria y Zidane ha dicho de qué depende que juegue: "No depende del Real Madrid ni se la selección belga, sino de la sensación del jugador".

"Son tres puntos igual, igual que los de Cádiz y Eibar. La repercusión no es la misma, pero son tres puntos", ha reconocido Zinedine Zidane sobre el Clásico entre Real Madrid y Barcelona.

