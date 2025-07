Torre Pacheco amanece en calma una semana después, pero sigue bajo vigilancia: "Mucho perdón al anciano"

Torre Pacheco vive sus primeras horas de estabilidad después de una semana marcada por enfrentamientos, protestas no autorizadas y tensión vecinal. La intensa presencia de efectivos de la Guardia Civil en las calles ha logrado contener la situación, aunque el municipio permanece blindado ante la posibilidad de que resurjan los altercados.

Este miércoles, coincidiendo con el aniversario de la agresión que desató los disturbios, no se han producido incidentes de gravedad. La manifestación convocada a través de redes sociales por grupos ultras no ha tenido seguimiento. Aun así, los controles de acceso continúan y los dispositivos policiales no se desactivan.

Dispositivo reforzado y calles controladas

En el municipio se despliegan cerca de 140 agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local. El acceso a Torre Pacheco está restringido con puntos de control y verificación de vehículos, mientras que el barrio de San Antonio, donde reside buena parte de la comunidad magrebí, se mantiene bajo especial vigilancia.

“Ahora mismo todo está tranquilo”, aseguran los vecinos, aunque reconocen que la tensión no ha desaparecido. “Esta gente en cualquier momento puede volver”, comentan. “Si esto se alarga mucho, se va a liar”.

Los comerciantes del centro urbano explican que han tenido que cerrar antes de tiempo durante varias jornadas. “En cuanto se hacía un poco tarde, había que cerrar”, cuentan. Otros vecinos relatan que, desde el inicio de los disturbios, han evitado salir incluso a hacer deporte o realizar tareas cotidianas: “No puedes hacer nada ni salir a correr ni nada”.

Con la situación más controlada, la vida comienza a retomar su curso, pero la sensación de inseguridad persiste. Las mezquitas siguen cerradas y los líderes religiosos locales han vuelto a pedir calma: “No queremos violencia ni problemas, solo paz”.

Testimonios de víctimas y mensajes de perdón

Por primera vez, ha hablado públicamenteel menor de 15 años agredidodurante una de las manifestaciones. De padre marroquí y madre española, asegura que fue atacado por su apariencia: “Me preguntaron si era marroquí o español. De repente, un grupo de manifestantes vino a pegarme”. Desde entonces, afirma: “Tengo miedo, no salgo de casa desde el viernes. Nunca había sentido esto”.

También se ha conocido el testimonio de uno de los acompañantes del agresor de Domingo, el hombre de 68 años cuya paliza desencadenó los disturbios. El joven ha pedido perdón públicamente: “Mucho perdón al anciano”.

Mientras tanto, los mensajes de los partidos también marcan la jornada. El presidente murciano, Fernando López Miras, insiste en exigir más medidas al Ministerio del Interior. El PSOE regional ha pedido al Gobierno autonómico que rompa su pacto presupuestario con Vox y ha ofrecido su apoyo para aprobar las cuentas sin condiciones.

La vigilancia no solo se mantiene en las calles: las redes sociales siguen bajo el foco. El Ejecutivo ha anunciado contactos con plataformas digitales para frenar la propagación de mensajes de odio.

