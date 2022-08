Xavi: "Me molesta no haber podido tener a Koundé"

El Barcelona jugó ayer un partido sólido y dominador para conseguir sus primeros 3 puntos en La Liga 2022/23. Lewandowski y Ansu Fati decidieron un partido en el que la Real Sociedad solo aguantó un tiempo.

Sin embargo, Xavi no pudo contar con todas los fichajes. Koundé, todavía sin inscribir en La Liga, se volvió a quedar en la grada. El defensa procedente del Sevilla todavía no puede participar con su nuevo equipo debido a que el Barça sigue teniendo que liberar masa salarial. Para ello, algunos futbolistas deberán encontrar nuevo equipo en los 10 días que restan al mercado estival.

Sobre esta situación, Xavi fue claro: "No me molesta que haya jugadores que no quieran salir pero es la situación que tenemos. Cada uno mira por su futuro pero lo que sí me molesta es no haber podido tener a Koundé que está entrenando muy bien". De hecho, Xavi ya dijo los días previos al partido que la consideraba "prioritaria".

Cambio de sistema

Otra de las novedades respecto al primer partido de Liga en el que el Barcelona se atascó contra el Rayo Vallecano fue un cambio de sistema que dio más protagonismo al centro del campo. "He cambiado el sistema porque nos sobraba un defensa al jugar ellos solo con dos atacantes. Nos han complicado en algunas llegadas, como las de Merino, pero en la segunda parte tuvimos paciencia e hicimos lo que teníamos que hacer", explicó el catalán.

Por otro lado, destacó el papel de futbolistas como Ansu Fati, quien saltó en la segunda parte debido a "cuestiones tácticas y físicas" y fue esencial para inclinar la balanza. "He jugado con dos extremos puros y un delantero centro, en algunos momentos con cuatro delanteros porque Balde ha sido un falso extremo también. Dembelé también lo ha hecho muy bien y ha valido para ganar el primer partido de la temporada", explicó sobre el resto de los efectivos.

Además, Xavi salió con un once renovado sin la presencia de los capitanes. Según explicó, lo hizo porque no mira "nombres ni edades", sino "el rendimiento y que el equipo se beneficie".