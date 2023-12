Xavi, a Lewandowski, en el descanso del Barça - Almería: "¡A ver si corres de una puñetera vez!"

Como bien explicó el propio Xavi en rueda de prensa, la charla que protagonizó al descanso del Barça - Almería (3-2) fue de las más "duras" de su carrera como entrenador. Los culés se fueron a vestuarios con un resultado de 1-1 y dando una pésima imagen ante su afición, que incluso pitó en varias ocasiones.

Según han informado 'As' y 'Mundo Deportivo' el cabreo del técnico catalán fue monumental una vez entró a vestuarios. Xavi, totalmente desgañitado, le gritó a sus jugadores en varias ocasiones "no puede ser, no puede ser".

La leyenda del Barça explotó como nunca tras una primera parte de los suyos que dejó mucho que desear ante el peor equipo de la competición. Xavi golpeó varios objetos que tenía alrededor y elevó la voz para conseguir llegar a sus jugadores, a los que acusó de no tener alma y espíritu, algo que más tarde reveló en rueda de prensa: "La primera parte es inaceptable. Si nos falta efectividad, como mínimo hay que tener agresividad. O corremos como animales o no nos llega. No tenemos el Barça de 2010. Necesitamos alma", aseguró.

"¡A ver si empiezas a correr de una puñetera vez!"

Ese "corremos como animales" que dijo en rueda de prensa realmente se tradujo en el vestuario en otros términos algo más llamativos: "¡Quiero que corráis como cerdos!", dijo Xavi, que también quiso poner las pilas a un Robert Lewandowski que sigue sin carburar: "¡A ver si empiezas a correr de una puñetera vez!", le recriminó.

"No puede ser, no puede ser... Quiero que corráis como perros"

Uno de los jugadores que tampoco convencieron a Hernández en la primera parte fue Joao Félix, que directamente fue sustituido al descanso y quedó señalado por el entrenador dentro y fuera del campo. El portugués marcó el gol de la victoria ante el Atleti hace unas semanas y su gol ante el Valencia salvó 1 punto para los azulgranas pero su rendimiento sigue sin ser constante, defecto que siempre se le ha achacado desde su llegada a España.