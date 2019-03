Wenger: "El Arsenal debe mostrar algo especial ante el Barcelona"

El entrenador del Arsenal, Arsène Wenger, ha reconocido que su equipo tendrá que ofrecer "algo especial" en el Camp Nou para remontar el 0-2 desfavorable que arrastra de la ida de los octavos de final de la Champions League.

En la rueda de prensa previa al encuentro ante el Barcelona, el preparador francés tiene claro lo que deberán hacer sus jugadores para discutirle el pase a los cuartos de final al vigente campeón de Europa, y todo pasa, en su opinión, por "atacar". "En la ida, nos pillaron en un contraataque y tenemos que estar encima del juego, pero estamos en una buena posición. Tenemos que marcar dos o tres goles y sabemos que tenemos que atacar y dominar el juego", ha explicado.

El Arsenal aterriza con bajas sensibles

Además de buscar los goles, Wenger ha asegurado que su equipo "jugará al máximo", aunque ha admitido que las posibilidades de clasificación son mínimas. Llegan a Barcelona los 'gunners' mermados por las bajas de Petr Cech, Aaron Ramsey, Santi Cazorla, Jack Wilshere y Alex Oxlade-Chamberlain, si bien sí que estará disponible el defensa Laurent Koscielny. "Es importante que esté Koscielny porque estamos hablando de un jugador clave. El Barcelona juega al contraataque y es importante tener un jugador como él atrás", ha puntualizado.

Será el partido 200 de Wenger en la Liga de Campeones, competición en la que todavía no ha conseguido ganar en el Camp Nou. "Hemos jugado en 200 partidos de la Liga de Campeones. Hemos ganado en muchas partes, pero aquí todavía no. Estamos unidos para dar una buena respuesta y conseguir un buen resultado", ha añadido.

Motivado a pesar de las críticas

Después de 20 años en el Arsenal, atraviesa Wenger un momento en el que las dudas sobre su proyecto han empezado a sobrevolar en el entorno del club inglés ante la posibilidad de que esta temporada termine, de nuevo, en blanco. Por ello, en la comparecencia de este martes muchas preguntas han girado alrededor de su futuro.

En este sentido, el técnico alsaciano ha señalado que sigue estando motivado "al cien por ciento" para liderar el proyecto del club londinense. "No tengo ninguna duda sobre mi gran motivación. Desarrollé en el club un trabajo duro y, si comparamos cómo estaba cuando llegué con la situación actual, creo que está claro. Hemos logrado éxitos sin dinero de nadie y estos se han producido por la calidad del trabajo. Tengo la responsabilidad de hacer avanzar al club", ha precisado.

Asimismo, ha salido al paso de las críticas que en las últimas horas ha recibido por parte de la afición 'gunner': "No quiero entrar en este debate. Pienso que soy suficientemente sincero para poder decir que he dado lo mejor de mí". Por último, ha cerrado la comparecencia con una reflexión al ser preguntado por si el fútbol le debe algún trofeo como la Liga de Campeones. "El fútbol no me debe nada, yo le debo mucho al fútbol",