Una de las víctimas del atropello múltiple en Cornellá, a Antena 3 Noticias: "La gente me salvó la vida"

Tres días después del atropello múltiple en los aledaños de Cornellá antes del Espanyol - Barça (0-2), Antena 3 Noticias ha conseguido hablar con una de las dos personas heridas, se trata concretamente de una joven que todavía se recupera de las lesiones en el hospital.

La víctima arrollada quedó por debajo del coche

La víctima ha explicado a este medio que fue arrollada por el vehículo minutos antes del atropello masivo y que no tuvo capacidad alguna de reacción. Explica que tras ser arrollada quedó por debajo del vehículo y tuvieron que ser otros dos aficionados del Espanyol los que la ayudaron a salir, además de frenar el coche.

Esta joven fue hospitalizada minutos después y todavía sigue recuperándose en el hospital, aunque afortunadamente está fuera de peligro. Ha sido en las últimas horas cuando han salido a la luz nuevas imágenes del atropello masivo, en este vídeo se puede apreciar como la conductora ya arrolló a varias personas antes de volver a acelerar y llevarse por delante a una veintena de aficionados.

"La gente literalmente me salvó la vida porque al rato se ve en el vídeo que el coche sigue embistiendo a la gente"

"Yo estoy encima de la acera del campo, estábamos haciendo tiempo cantando y en uno de estos cánticos... parpadeo apenas una vez y ya tengo el coche encima", nos ha dicho esta chica de 33 años. "Estaba en el suelo, con el brazo izquierdo atrapado entre el asfalto y la rueda, con un montón de aficionados parando el coche... No sé como varias personas me consiguieron sacar de ahí por las axilas... Literalmente me salvaron la vida porque al rato se ve en el vídeo que el coche sigue embistiendo a la gente".

"Tengo el brazo quemado, reventado..."

Fue intervenida rápidamente debido a un hematoma en la pierna derecha: "En la pierna izquierda todavía me tienen que hacer algo, no acabo de doblarla bien, el brazo izquierdo lo tengo quemado, reventado... El cuerpo en general lo tengo dolorido, evidentemente", concluye. En estos momentos ultima su recuperación en el hospital deseando salir y volver a la normalidad.

La conductora, en libertad con cargos

Por otra parte, desde el suceso los Mossos d'Esquadra apuntaron a que la conductora que había accedido con el coche a esa calle llena de aficionados, habría reaccionado alterada al verse increpada por la multitud. Ella dio este pasado sábado su versión directamente ante el juez que investiga los hechos.

La mujer pasó a disposición judicial en los juzgados de Cornellá de Llobregat, después de pasar dos días detenida en la comisaría de la misma localidad y la jueza la ha dejado en libertad con cargos. Eso sí, le retira el carné y le decomisa el vehículo (un Peugeot de color blanco). La causa está abierta por presuntos delitos contra la seguridad vial, desobediencia a la autoridad y lesiones por imprudencia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com