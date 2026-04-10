Vicky López, presente y futuro de España: "Quiero que mi madre se sienta orgullosa"

Vicky López no es solo una de las grandes promesas del fútbol español. La nacida en 2006 ya es presente del Fútbol Club Barcelona y de la Selección Española de Fútbol. Y lo demuestra cada vez que se pone la camiseta de la Roja. Tiene un sueño que, como ella misma reconoce, comparten muchas niñas: "Vestir la camiseta de España yo creo que es un sueño que tenemos todas las niñas que jugamos al fútbol".

"Para mí, ganar un Mundial con España sería uno de los mayores logros"

Porque, en el caso de la jugadora del Barça, no se ha quedado en eso, en un simple sueño. Desde que era pequeña tenía un objetivo entre ceja y ceja: "Es un sueño que tenía de pequeña poder representar a la selección", nos ha reconocido en una entrevista concedida a Antena 3 Deportes. Y lo ha logrado. Pero no se conforma con sus triunfos actuales; su ambición va más allá: quiere seguir haciendo historia y, sobre todo, ayudar a la selección a conquistar nuevos títulos. "Para mí, ganar un Mundial con España sería uno de los mayores logros".

Fuera del campo, Vicky es una persona más y también tiene las preocupaciones de cualquier joven de 19 años. Compagina el fútbol con sus estudios de Administración y Dirección de Empresas y es consciente de la importancia de formarse más allá del deporte: "Sí que hay tiempo para poder sacarte tu carrera", asegura. De hecho, en cada concentración se lleva el trabajo con ella: "Me he traído el ordenador".

Perdió a su madre de pequeña

Pero si hay algo que marca su camino es su historia personal: la pérdida de su madre cuando era pequeña dejó una huella profunda. Aun así, su figura sigue muy presente en su día a día: "Para mí, mi madre lo es todo", reconoce.

Cada éxito que conquista, dentro y fuera del campo, tiene un sentido especial. López quiere hacerla sentir orgullosa: "Un objetivo que tengo en la vida es hacerla que esté orgullosa". El año pasado conquistó el trofeo de Copa. Al igual que Lamine Yamal, muchos los comparan por la alegría con la que juegan y por ser la joven promesa del Barça y de España.

Con los pies en el suelo y una madurez poco habitual, teniendo en cuenta su edad, Vicky López avanza con paso firme. El futuro de la selección española pasa por su talento, pero también por su historia. Una historia que no ha hecho más que empezar.

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