Valverde: "Tenemos muchas esperanzas puestas en Coutinho"

"Me ha gustado porque hemos sabido jugar bien los últimos minutos. El partido lo hemos remontado en el primer tiempo y teníamos que ir a por el tercero porque un gol del Espanyol nos dejaba fuera de la competición", ha señalado el entrenador del equipo azulgrana.

Finalmente, su equipo ha sabido aguantar los últimos minutos en los que, según Valverde, sus jugadores "han dejado pasar el tiempo" y han sabido jugar "con tensión".

Ha elogiado el entrenador del Barcelona a los más de 80.000 espectadores que hoy han acudido al Camp Nou: "Hoy se palpaba que la gente estaba enchufada y que nos iba ayudar. Es una ayuda impagable y espero que siga siendo así".

Los aficionados del equipo azulgrana han podido vivir en directo los primeros minutos de Philippe Coutinho en el Barcelona, un jugador en el que Valverde tiene depositada "muchas esperanzas". "Nos puede ayudar porque tiene desparpajo, siempre ve al jugador libre y siempre crea peligro en el interior del área. El partido no era sencillo, pero él ha entrado bien. Es el comienzo y estamos contentos", ha dicho sobre el brasileño.

Con vistas a la semifinal, no tiene preferencias Valverde, más aun después de las eliminaciones del Atlético de Madrid y el Real Madrid. "La Copa es lo que es y lo es equipos se la tienen que jugar. No te puedes confiar. Eso de resolver una eliminatoria en un partido no ocurre siempre. El Espanyol ha venido a hacer un partido como el de la ida y a estar metidos en la eliminatoria. Después de lo que ocurrió ayer, ya se ve que es complicado", ha explicado.

Precisamente, el técnico del Barcelona se ha referido a la eliminación del Real Madrid a manos del Leganés al afirmar que el conjunto 'pepinero' completó un gran partido, lo que demuestra que "en estas eliminatorias no puedes tener un mal día".

También se ha referido a la situación por la que pasa el técnico del conjunto blanco, Zinedine Zidane, de quien ha dicho que "lo que ha hecho en el Real Madrid es mucho y tiene nuestro reconocimiento".