Valverde responde a Simeone: "Nos adaptaremos al menú, a la vajilla y a todo, no hay problema"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado en respuesta a las declaraciones del técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, sobre el estado del césped y señalando que el anfitrión pone los "platos, manteles y vasos" que quiere, que los blaugranas irán a intentar ganar y se adaptarán al "menú, la vajilla y a todo".

"No me preocupa. Nos adaptaremos al menú y a la vajilla y a todo, no hay problema", aseguró contundente Valverde en rueda de prensa, negando que vayan a tener problema con el terreno de juego del Wanda Metropolitano. En una clara alusión a Simeone, en tono distendido, el técnico blaugrana dio su réplica a estas valoraciones de su colega: "No soy jardinero, soy entrenador. Cuando me invitas a tu casa a comer me invitas con tus platos, tus manteles y tus vasos. Y cuanto yo te invito a comer a la mía, lo hago con mis platos, mis manteles y mis vasos".

Al serle recordado que no ha ganado todavía a Diego Pablo Simeone, le restó importancia. "No hay ninguna explicación, supongo que sus equipos han sido mejores que los que yo he entrenado. Seguiré intentándolo. A ver si mañana lo puedo conseguir", auguró.

Valverde, más allá del césped y disputas personales, no esconde que este duelo está "marcado" por su alta importancia. "Son partidos históricamente disputados, con marcador incierto. Teniendo en cuenta el nivel que tiene el Atlético en los últimos años en Europa y LaLiga lo hace doblemente difícil. Nos tenemos que enfrentar a un candidato al título, sabemos de la importancia del partido", argumentó.

Partido importante

"El que quiera ponerse una venda antes de la herida lo puede hacer. Vamos a un campo con un ambiente espectacular en el que no hemos jugado todavía. Es un partido entre dos equipos que quieren optar a ganar LaLiga con un ambiente fuerte, pero es un partido de fútbol, nada más. Está para que la gente disfrute", señaló sobre el ambiente adverso que puedan encontrarse en el Wanda, en el primer duelo entre ambos en la nueva casa rojiblanca.

Además, recalcó que este partido es muy importante para reafirmarse en lo que hacen. "Cuando vas pasando partidos y vas ganando parece que el reto viene después, pero los partidos anteriores cuentan y mucho. Podemos preguntar al rival, que viene de empatar en Leganés. Todos los partidos son complicados. No vamos a pensar que los partidos anteriores no valían porque las flores se las lleve el partido del Atlético", apuntó.

"El Atlético rentabiliza mucho sus goles. A los rivales nos cuesta hacerles goles y crearles peligro, porque defienden muy juntos. Estamos teniendo buenos números en cuanto a goles encajados, nuestra idea es conceder poco al rival. Pero nos enfrentamos a un rival incómodo si se pone por delante", aceptó el 'Txingurri'.

Con respeto hacia Griezmann en lo futbolístico y en cuanto a no entrar a valorar su posible fichaje, aseguró en cuanto al once que pondrá que tendrá en cuenta el estado físico de sus jugadores. "Intentaremos tener el mejor equipo para este partido. Habrá que tener en cuenta en qué condiciones vuelven, Piqué y Alba vinieron bien, Busquets con algún golpe... Rakitic volvió bien, los franceses también... Veremos", aportó.

"Acabamos de empezar, hasta que matemáticamente las cosas no se den queda un recorrido inmenso. Estar por delante es mejor para nosotros pero no quiere decir nada. Los rivales que tenemos en contra, los valoramos mucho y queda mucho por trabajar", comentó sobre LaLiga y el hecho de haber sumado siete victorias en siete partidos y ser líderes indiscutibles.