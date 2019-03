Unai Emery: "Hemos tenido actitud y presión, pero nos ha faltado acierto"

"Noventa minutos dan para muchas circunstancias del juego", ha resumido el preparador guipuzcoano, en alusión a las oportunidades desperdiciadas por su equipo y a las materializadas en el tramo final por una Real que "encontró el acierto en el remate de Agirretxe".

Emery ha reconocido que, a pesar de haber perdido, no puede hacer reproche alguno a unos jugadores que "han mostrado actitud, pelea y presión", aunque sin fortuna. No cree que el hecho de no haber ganado todavía fuera de Sevilla sea un elemento de presión para su plantilla.

Falto de consistencia

Eso sí, ha señalado que a su equipo "le falta la constancia que genera" en su estadio. Emery quiere pasar página a la Liga y centrarse en la 'Champions League', competición a la que el Sevilla irá "a apurar todas las opciones" en un partido con aires de final en Monchengladbach ante el Borussia.

Emery, por otro lado, ha pedido tiempo para evaluar la lesión de su central Andreoli, que ha tenido que retirarse del terreno de juego en el minuto 20 y ha condicionado el transcurso del partido en su primera mitad.