La UEFA desestima el recurso del Valencia por el penalti de la Youth League ante el Chelsea

NO ATIENDE LAS ALEGACIONES DEL EQUIPO ESPAÑOL

La UEFA ha desestimado el recurso del Valencia por el penalti de la Youth League ante el Chelsea. El balón entró en la portería y fue gol claro, pero el árbitro no lo vio y no concedió el tanto. Ahora, la UEFA no atiende a las alegaciones del Valencia y el club queda eliminado de la Youth League de manera oficial.