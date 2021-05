Thomas Tuchel: "El City es el equipo más fuerte de Europa"

Thomas Tuchel ha comparecido en la rueda de prensa previa a la celebración de la final de la Champions League en Oporto. El técnico del Chelsea, que puede cerrar una espectacular temporada, ha afirmado que el Manchester City es "el equipo más fuerte de Europa y tal vez del mundo".

Además, el entrenador alemán ha señalado que "siempre es difícil" enfrentarse a Pep Guardiola, pero ha recordado que ellos no son los protagonistas: "No se trata de él o yo, no es un partido de tenis".

Tuchel ha asegurado que la Premier League es la "liga más dura de Europa" y que participar en ella "fortalece" su mentalidad. "Tenemos que ser valientes y demostrar la experiencia en ciertos momentos. Me alegro de tener estos jugadores", ha dicho el técnico del Chelsea.

Thomas Tuchel se enfrenta a su segunda final de Champions League consecutiva después de caer ante el Bayern cuando aún ocupaba el banquillo del PSG, en la pasada edición. El alemán se hizo cargo del Chelsea cuando atravesaba horas bajas y está a 90 minutos de alcanzar la gloria.

Pero el Manchester City también tiene una cita con la historia. Los de Pep se enfrentan a una ocasión única para conseguir su primera Champions League. Aficionados ingleses ya han invadido las calles de Oporto un día antes de la celebración del partido.