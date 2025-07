La última locura de Jaan Roose, un slackline entre un paracaídas y una lancha: "Lo más desafiante que he hecho"

Se puede decir que Jaan Roose camina más cómodo sobre una cuerda de slackline que sobre el terreno. Y es que el atleta estonio es un auténtico especialista en esta disciplina, un deporte donde el equilibrio y la concentración son claves. Su último reto eleva a Roose al nivel de leyenda: un slackline sobre dos puntos móviles, entre una lancha y un paracaídas en Maldivas.

Esta vez los puntos que unían la línea no eran fijos, estaban en movimiento. El descenso que realizó Jaan Roose iba desde un paracaídas hasta la embarcación que lo remolcaba. El viento no ayudaba mucho y rebotaba con la sacudida de las olas, mantener el equilibrio sobre la cuerda de cinco centímetros una auténtica proeza.

"Me coloco de frente al barco, así sigo el movimiento según las olas y puedo predecir con antelación mis movimientos, por ejemplo, si empiezo a caminar o no", explica Jaan Roose.

El reto no le salió a la primera, pero el estonio no se dio por vencido. "Lo más desafiante que he hecho hasta ahora", reconoce Jaan Roose.

El momento más complicado asegura que fue cuando se acercaba al barco, era tanto el movimiento que su cuerpo iba tenso, agarrotado. Pero lo consiguió.

Jaan Roose lleva quince años practicando el slackline, es triple campeón del mundo y cuenta con varios récords: cruzar el estrecho de Mesina, el Bósforo o entre las Jumeirah Emirates Towers, en Dubái. Una auténtica leyenda de esta disciplina extrema.

