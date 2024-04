Joan Laporta confirma que Xavi Hernández sigue un año más en el Barcelona: "Es un proyecto ganador, no está acabado"

Joan Laporta, presidente del Barcelona, ha comunicado pasadas las 13:00 horas de este jueves que Xavi Hernándezseguirá un año más como entrenador del Barcelona y ha explicado que el técnico egarense le ha comunicado "la ilusión, la ambición y la confianza que tiene en el proyecto".

"Tenemos la satisfacción de comunicar que Xavi seguirá como entrenador del primer equipo. Sabemos que hizo unas manifestaciones a mitad de temporada pero hoy tenemos la buena noticia de que hemos estado hablando, me ha transmitido la ilusión y la confianza que tiene en el proyecto", ha indicado Laporta.

"Es un equipo que mezcla juventud y experiencia, y el club necesita eso. Necesitan una referencia como Xavi en el vestuario. Ha habido unanimidad en la Junta Directiva para que siguiese. La Junta Directiva y el barcelonismo tienen confianza plena en Xavi. Mantener la estabilidad de un proyecto es bueno. Comenzó prácticamente el año pasado y ya hemos ganado una Liga y una Supercopa de España. La Liga fue histórica, en un momento de máxima dificultad. Xavi cuando vino ya asumió esa gran responsabilidad", explicó Joan Laporta.

"Siempre que he apostado por la estabilidad generalmente ha ido bien. Hay personas que aportarán mucho al Barça, y con Xavi siempre tuve ganas desde el primer momento que siguiese. Él representa estabilidad para el proyecto, y esto es una de las claves del éxito, sin duda", ha detallado Laporta.

Xavi: "Rectificar es de sabios y no tengo problema. Estoy convencido"

Por su parte, Xavi Hernández ha asegurado que están en "un proyecto ganador" y que "no está acabado".

"Siempre intento hacer lo mejor para el club, y lo más importante es esto. Cuando me reuní con el presidente y le puse el cargo a su disposición él me ofreció una gran confianza y también toda la Junta. La complicidad y el apoyo de los jugadores ha sido muy importante. También como el presidente creo que este proyecto no debe finalizar aunque esta temporada seguramente no consigamos títulos. Es un proyecto ganador", ha explicado Xavi.

"En el mes de enero pensé que lo mejor era un cambio de rumbo, la dinámica cambió y ya tras reunirnos con el presi, pensando en el bien del socio y del club, decidimos seguir. Vamos a trabajar con toda la ilusión del mundo. Estamos muy contentos", ha añadido el entrenador catalán.

El técnico egarense ha admitido que "no ha sido una decisión sencilla", pero que "las circunstancias han cambiado".

"No ha sido una decisión sencilla de fácil. Creía en su momento que lo mejor para el club era irme, pero las circunstancias han cambiado y ahora pienso que lo mejor para el Barça es seguir. El proyecto no está acabado, creo que puede ser ganador. Estoy convencido, ilusionado... en tres meses he visto a los jugadores, al staff... he hablado con todos y creo en todos ellos. Rectificar es de sabios y no tengo problema. Nunca fue un tema de ego ni de dinero", ha explicado Xavi.

El entrenador catalán habló sobre la decisión que tomó en enero y que, tres meses después, ha cambiado por las circunstancias.

"En aquel momento pensé que mejoraría en todos aspectos a nivel psicológico, físico y de todo tipo. El año que viene si vienen mal dadas tendremos que lidiar con todo esto, pero el entorno y la presión no fueron los motivos principales de decir aquello. He tenido tiempo para pensarlo, y estoy aquí para seguir ganando y que el proyecto siga siendo ganador", explicó Xavi.

"Fue la correcta y lo que necesitaba el equipo, pensando en el bien del club. No lo hice por egoísmo, todo lo contrario, y así lo transmití al presidente. Ahora siento todo lo contrario, creo que el proyecto no ha terminado, la plantilla y la confianza del presi y de Deco, si no no tendría ningún sentido. Esto me ha hecho cambiar, tengo fuerzas para seguir, y rectificar es de sabios", ha añadido el entrenador egarense.

Laporta: "No hemos negociado con ningún entrenador"

El presidente del Barcelona insistió en que siempre han confiado en Xavi como entrenador del Barcelona y que en estos meses no han negociado "con ningún entrenador".

"Esto siempre ha sido un acto coherente, y se lo dije, no vamos a buscar a ningún entrenador de aquí hasta que acabe la temporada. Xavi ha adquirido mucha experiencia este año, hemos experimentado situaciones completas, que ganar con el Barça es más difícil que con cualquier otro equipo. No hemos negociado con ningún entrenador y siempre dije que si Xavi seguía con su forma de pensar y de confirmar lo que había dicho en enero, el que quisiese ser técnico del Barça tendría que esperar hasta final de temporada. Tuvimos la esperanza de que Xavi siguiese", ha aclarado Laporta.

"Con Xavi tengo mucha afinidad. Necesitaba verle ilusionado, con la confianza que transmite. Necesitaba sentirme con la calma absoluta de que él está por la labor y que tiene ganas de que esto vaya muy bien. Por eso digo que la charla en 2-3 minutos, creo que cuando nos saludamos ya teníamos claro que debía seguir. El proyecto lo entiendo con él de entrenador", apuntó el presidente culé.

"Evidentemente perder tendrá consecuencias, y habrá cambios que entre Deco y Xavi harán. Son de diversa índole. Esa es la consecuencia, hay de determinados grados. A pesar de no haber logrado los objetivos tenemos cosas positivas, estamos consolidando un proyecto, irrupciones jóvenes en el primer equipo gracias a la estructura y al entrenador... Esto ayuda mucho al club", ha indicado Laporta.

"El proyecto está intacto en cuanto a confianza e ilusión. Las consecuencias no deben ser drásticas siempre. En este sentido mantengo la coherencia y seguiré haciéndolo. No voy a dar el gusto a los que quieren reventarlo todo ahora por no haber logrado los objetivos. Actuamos con responsabilidad, la llama del proyecto sigue viva", avisó Laporta.

Xavi: "Estamos en condiciones de competirle a los grandes de Europa"

El entrenador del Barcelona aseguró, a referirse a la eliminación ante el PSG, que el equipo ha crecido esta temporada respecto a años anteriores y que ya está en condiciones de competir con "los grandes de Europa".

"Ayer le dije a Laporta, Rafa, Alejandro y Deco que tengo la sensación de que el equipo ha mejorado mucho. Hace dos años íbamos a estadios del Bayern y veías que no te llegaba, que estábamos lejos de competir al máximo nivel. Ahora pienso que estamos en condiciones de competirle a los grandes de Europa, creo que es una evidencia. Se nos ha escapado por detalles, lo volveremos a intentar, pero se nos ha escapado por culpa nuestra aunque lo tuvimos en la mano", apuntó Xavi.

En el vídeo que acompaña a esta noticia puedes volver a ver la rueda de prensa completa de Joan Laporta y Xavi Hernández para comunicar la continuidad del entrenador egarense.

