Simeone: "Nos llevamos una victoria importante, el equipo volvió a demostrar que sabe sufrir"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, reconoció que el equipo "tenía necesidad de ganar" y que, después de cinco partidos sin hacerlo, se les había hecho "largo esperar una victoria" como la que lograron este domingo ante el Celta en Balaídos.

"Se hizo largo esperar a una victoria y por eso la trabajamos como la trabajamos hoy. Lo importante es que el equipo volvió a demostrar que sabe sufrir, que no le importa replegarse si tiene que mantener un resultado. Tuvimos la suerte de marcar en el primer tiempo, aunque tuvimos otras ocasiones para adelantarnos", señaló Simeone en rueda de prensa.

El 'Cholo' recordó que se medían "a un rival muy fuerte en casa, con un gran ataque y que venía marcando en todos los partidos". "Es una buena victoria", celebró el argentino, "contento" por el gol de Kevin Gameiro. "Encontró la portería y sigue moviéndose cada día mejor y eso nos ilusiona de cara al futuro", apuntó.

Sobre el sufrimiento final, el técnico rojiblanco indicó que les fue "difícil combinar jugadas ofensivas" que les permitieran desquitarse de "la presión" del Celta. "Se hizo complejo salir, pero tuvimos un par de ocasiones buenas. El Celta hizo su partido, subió la intensidad en el segundo tiempo e intentó hacer daño por todos los lados. La entrada de Giménez nos dio mucha estabilidad en la fortaleza defensiva en el medio", comentó.

"Tenemos una semana compleja"

"Esperemos que esto nos libere de cara a lo que viene. Tenemos una semana compleja porque tenemos que jugar el miércoles en Copa del Rey. Hay días en los que un equipo tiene necesidad de ganar y para el 'Atleti' hoy era uno de esos días", añadió Simeone.

Finalmente, respecto al cierre de la grada de Balaídos y la conveniencia de jugar, el entrenador del Atlético apuntó que el Celta les confirmó que "no había ningún inconveniente en jugar". "La gente que no estaba en el campo estaba detrás de nosotros, por lo que no había realmente una sensación de que estuviese vacío", sentenció.