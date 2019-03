Simeone: "Jackson Martínez también acabará haciendo goles”

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, recordó hoy que todos los futbolistas que llegan desde otra Liga tienen "un periodo de adaptación" e insistió en su confianza en el colombiano Jackson Martínez, que "también hará goles", como hicieron Radamel Falcao,

Diego Costa o Fernando Torres. "Es normal, porque son jugadores que han llegado hace dos meses. No pasó lo mismo cuando se quedaron Diego Costa-Falcao y David Villa estaba mucho más acostumbrado a jugar en esa línea y había jugado en España, pero Costa no, Mandzukic no y Griezmann no jugaba de segunda punta, sino en un costado", repasó en rueda de prensa.

"Es normal cuando vienen futbolistas de otro torneo y ocupan un lugar diferente, que tengan un periodo de adaptación, pero han hecho goles Falcao, Costa, Villa, Adrián, Torres... y Jackson también los hará", avanzó el técnico, en la víspera del encuentro de la segunda jornada de la Liga de Campeones frente al Benfica en el Vicente Calderón. En ese partido apunta a titular el argentino Ángel Correa, al que Simeone ve un futbolista distinto a Sergio 'Kun' Agüero: "Me parecen absolutamente diferentes, uno más delantero puro, como '9' puro, y Ángel se mueve mejor entre líneas, por afuera, rompe muy bien por los costados y está creciendo.

"Y esperemos que a partir de este crecimiento el equipo pueda tener alternativas diferentes, porque es un jugador que te da situaciones diferentes". "No los veo iguales. Agüero es punta más central y Correa juega al fútbol en cualquier lado del campo.

"Es un chico que se adapta a distintas posiciones y el Kun nada que ver, era mucho más posicional, de final de jugada. Y él no. Es un jugador diferente", añadió el técnico. Preguntado por cuál es la fórmula para que hacerse con un sitio en el once titular del Atlético de Madrid, el entrenador argentino dijo: "Solucionar los problemas que necesita el equipo para ganar los partidos. Simple", contestó.

Simeone, al que Tiago Mendes considera el mejor entrenador de su carrera, también alabó al portugués. "Posiblemente es de los mejores mediocampistas que he tenido. Mucha admiración hacia él. Y por ahí es un poco exagerado, pero nos queremos mucho. Por eso habla así", se refirió el técnico a las palabras del medio centro.

Mañana, miércoles, estará enfrente el Benfica, del que Simeone destacó al argentino Nico Gaitán, "absolutamente la referencia del equipo": "Es un chico que tiene gol y sobre todo asistencia, buen uno contra uno y es importante en un sector del campo determinante para el Benfica. Habrá que estar atento a su juego ofensivo".

"Es un partido duro con un rival que está acostumbrado a ganar. Ganó la Liga el año pasado, jugó la final de la Liga Europa el año anterior y es un equipo muy competitivo, con mucha velocidad en los costados, si juega Guedes, y con Gaitán como referencia del equipo", prosiguió el entrenador, que también resaltó el resto de líneas.

"Mitroglou y Jonas tienen gol y salen muy rápido al contragolpe, me ha gustado mucho el lateral derecho Nelson, a Eliseu todos le conocéis, tienen un portero con experiencia... Es un equipo competitivo. El partido de mañana pide una gran intensidad y una capacidad de llevar el partido rápidamente al juego que nosotros queremos para poder responder bien al encuentro", añadió.

En el Benfica es baja el argentino Eduardo 'Toto' Salvio, exfutbolista del Atlético. "Siempre que un amigo y un exjugador nuestro que ha trabajado y ha dado todo por nuestro club, como Salvio, tiene una lesión no nos pone contentos para nada. Al contrario. Le deseamos lo mejor", dijo Simeone.

Sí está en la convocatoria portuguesa el mexicano Raúl Jiménez, de vuelta este miércoles al Vicente Calderón tras su paso de una temporada por el Atlético. "Somos muy respetuosos con Raúl, que se ha comportado extraordinariamente bien con nosotros y ha dado ejemplo de profesionalidad más allá de que le haya tocado jugar pocos minutos. También están Silvio, Pizzi... Los saludaremos, los abrazaremos y les desearemos lo mejor en su carrera", concluyó.