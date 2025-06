Aitana Bonmatí, ingresada por meningitis: ¿qué tipo es? ¿puede perderse la Eurocopa?

Revés para la selección española de fútbol. Este viernes 27 de junio se conoció que Aitana Bonmatí tuvo que ser ingresada por una meningitis vírica que puede hacer peligrar su participación en la Eurocopa de Suiza que comenzará el próximo 2 de julio.

La Balón de Oro, ingresada por una meningitis vírica

La entrenadora Montse Tomé fue la encargada de dar los primeros detalles aunque quiso ser cauta: "Tuvo unas décimas la noche anterior del entrenamiento, durante el día no mejoró mucho, estaba cansada. Hoy el doctor la llevó a hacerse pruebas al hospital, todo salía bien y en la última prueba, ella me autoriza a decir esto, tiene una meningitis vírica", dijo la asturiana, que ni descartó ni confirmó la participación de la dos veces Balón de Oro en el torneo europeo.

Fue la propia jugadora del Barça la que publicó una historia en su perfil de Instagram en la que se la ve ingresada en una cama de hospital mientras veía el partido amistoso de la Selección frente a Japón en Leganés (Madrid), el cual se llevó España por 3-1 en el único encuentro de preparación que tendrán antes de su debut ante Portugal el próximo 3 de julio.

¿Cuánto tiempo puede estar de baja?

Bonmatí ya se había perdido los últimos entrenamientos y pese a que su estado de salud es 'bueno' y no corre ningún tipo de peligro, es muy posible que no pueda estar disponible el próximo jueves ante la selección lusa. El periodo de recuperación se estima que puede ir desde una semana a 10 días como máximo. Afortunadamente no es una meningitis bacteriana, la cual tiene un pronóstico mucho peor y si no se trata con premura puede incluso provocar la muerte.

"No me han hablado de plazos"

"Hay que tener paciencia, pero en principio está controlado. No me han hablado de plazos. Dentro de una lógica esperaremos a Aitana el tiempo que se pueda", explicó Tomé.

De momento será cuestión de días conocer si una de las mejores futbolistas del mundo podrá ser de la partida en el debut ante Portugal el día 3. En el peor de los casos el lunes 7 de julio sí podrá estar disponible ante Bélgica.

