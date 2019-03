Simeone: "Giménez se tira a por la pelota en un acto heroico"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, consideró justa la victoria de su equipo ante la Real Sociedad (0-2) y sobre el posible penalti al brasileño Jonathas explicó que, según le dijo el uruguayo José María Giménez, se tiró "a por la pelota en un acto heroico".

"Desde donde yo estaba en el banquillo y en diagonal con la jugada estamos muy lejos para apreciarla, pero en el vestuario me ha dicho Giménez que se tira a por la pelota, en un acto heroico, y que no fue a por el jugador", dijo Simeone, en alusión a la jugada en el tiempo de prolongación, en la que cayó Jonathas en el área y que, acto seguido, dio lugar al contragolpe que concluyó con el segundo gol rojiblanco. Simeone no ha ocultado su satisfacción por la victoria en San Sebastián y ha tenido palabras de elogio para Koke Resurrección, quien retornaba al once titular tras su lesión.

"Koke es muy importante para este equipo porque nos equilibra el juego ofensivo y también el defensivo. Hoy realizó un trabajo importante y lo que es mejor, terminó bien el encuentro", ha señalado Simeone, al tiempo que ha aplaudido la labor desarrollada también por el colombiano Jackson Martínez en la punta de ataque. Ha hecho su análisis de un choque dominado territorialmente por los locales, a los que ha calificado de "equipo super competitivo", aunque ha valorado que sus jugadores han tratado de "romper el asedio" de los guipuzcoanos sin haber sufrido "ocasiones en contra".