Simeone: "El crecimiento del Atlético ha sido brillante en todas las facetas"

El Atlético tiene la opción de ponerse líder en solitario de la Liga BBVA si consigue puntuar en su visita al Málaga en La Rosaleda. Con el Barcelona disputándose el Mundialito de Clubes en Japón, los rojiblancos podrían terminar la jornada en lo más arriba de la tabla, pero Diego Simeone sigue fiel a su filosofía de no mirar más allá, una filosofía que llevó a sus pupilos a conquistar el título en la 2013-14.

"Como siempre, intentaremos superarnos a nosotros mismos y mirar el partido que tenemos por delante. Lo que suceda después no te lo puedo contar con palabras porque no ha sucedido. Nos centraremos en el partido y en buscar las fórmulas para llevar el encuentro como lo queremos. Ahí estará toda nuestra atención", dijo el técnico del Atlético.

El Cholo sabe perfectamente que no será un duelo fácil el que tendrán con los malacitanos, a pesar de estar los albicelestes en la zona baja de la clasificación: "Siempre que un equipo tiene dificultades es más peligroso. Acá hay que jugar. No vamos a ganar porque venimos ganando y no vas a perder porque se vaya perdiendo. El Málaga no ha tenido regularidad en cuanto a resultados pero su juego no fue nunca inferior al de muchos equipos que le ganaron".

Simeone, ante el Málaga, volverá al estadio en el que debutó como entrenador del Atlético en 2012: "En la comida de fin de año había un resumen de estos últimos años. El crecimiento en todas las facetas ha sido brillante, con un gran trabajo de muchas personas que están en el club. Eso nos ilusiona y nos entusiasma, pero no nos saca del foco de atención para lo que viene. En fútbol todo depende del partido que vas a jugar".

Además, valoró el posible fichaje de Augusto Fernández, que en las últimas fechas ha estado muy vinculado con el Atlético tras la lesión de Tiago: "Lo conocimos de muy chico. Por aquel entonces jugaba por la banda, había iniciado como tercero del medio y después fue más a la banda para jugar con cuatro. Con Berizzo lo está haciendo muy bien como mediocentro y es un jugador que está mostrando su nivel en la Liga BBVA".