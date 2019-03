Simeone: "No buscamos excusas, el Málaga jugó mejor"

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, no se basó en excusas para explicar la derrota de los suyos ante el Málaga. Los colchoneros cayeron 1-0, y el argentino no dudó: "El Málaga jugó bien, ganó bien y no hicimos un buen partido".

El entrenador felicitó al rival porque jugó "un partido intenso". "Cuando un equipo juega bien y cuando otro no tiene las soluciones que pide el partido... Felicitar al rival, que ganó bien, jugó bien y nosotros no hicimos un buen partido", repasó.

"No estuvimos precisos en el pase", agregó Simeone, que, sobre la oportunidad de haber ocupado el liderato en el caso de haber sumado algún punto en La Rosaleda, respondió: "No me produce absolutamente nada". El entrenador rojiblanco también habló de la expulsión de Gabi: "El árbitro la vio, tenía una amarilla y no hay nada que objetar. No buscamos excusas. El Málaga jugó mejor".