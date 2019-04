Sergio Ramos: "El Atlético te castiga en un segundo de falta de concentración"

¿Manías para la final?

Tengo mis manías. Poca gente las sabe. No intento innovar, ni inventar cosas. Estoy motivado y con ganas de afrontar esta oportunidad.

¿Qué cambiarías del guion respecto a la final de Lisboa?

Yo no cambiaría nada. Las cosas salen así, el destino está escrito. Y eso ya pasó. Ahora pasamos página y no nos gusta volver a recordar cosas sobre todo antes de jugar otra final. Si tuviera que filmar una película lo hubiese hecho como la de Lisboa. No te puedes quedar en el pasado y afronto esta final como si fuera la primera Champions.

¿En qué insiste Zidane?

Sabemos lo que Zidane nos pide, sabemos lo que tenemos que hacer y hay que ejecutarlo. Tenemos que cometer los menos errores posibles. Las finales se ven marcadas por pequeños detalles. Defender como un equipo unido y si hay buen día confiamos en que las cosas salgan bien.

¿Tenéis sensación de que el Atleti, por perder en Lisboa, pueda acusar una mayor sensación de responsabilidad?

Yo creo que no. Está claro que cuando vives una final como esa, ellos tendrán ese mal sabor ante una derrota así. Pero te levantas y ellos compiten y siguen consiguiendo esas nuevas oportunidades. No sé si ellos lo acusarán o no, pero la presión existe cuando juegas una final así. Hay que saber manejarla y nosotros vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible. Queremos volver a ganar, seguir añadiendo títulos y la afición se merece una alegría.

¿Se sigue mirando a los dos equipos de manera distinta?

Nosotros no, pero la opinión de todo el mundo es respetable. Al igual que a ellos les ha costado la vida llegar aquí, a nosotros igual. Nosotros tenemos nuestro carril marcado, nuestro objetivo y estamos a un paso. Vamos a dejarnos la vida por intentar conseguirlo.

¿Planteamiento del Atlético?

Es cierto que el Atlético te castiga en un único segundo de falta de concentración. Eso requiere más concentración, en cada jugada con ellos. Pero en general es la Champions y tienes que tener todos los sentidos activados. Por otro lado, no consideraría un fracaso no ganar, es una oportunidad perdida. Cuesta mucho llegar a una final de Champions y queremos disfrutar de la recompensa.