Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Internacional

La UEFA baraja la suspensión de Israel y sus clubes en competiciones internacionales

La mayoría del comité ejecutivo estaría a favor de apartar a la selección y a sus clubes tras la petición de expertos de la ONU por "el genocidio en curso" en Gaza.

Sede central de la UEFA en Nyon (Suiza)

Sede central de la UEFA en Nyon (Suiza)Reuters

Publicidad

Luis F. Castillo
Publicado:

La UEFA abordará la próxima semana la situación de Israel en sus competiciones y podría tomar una decisión que lo aparte de los torneos internacionales. Según The Times, "la mayor parte de los miembros del comité ejecutivos están a favor de la suspensión de Israel".

El debate llega después de que ocho expertos de la ONU, entre ellos la relatora para Palestina Francesca Albanese, pidiesen este mismo martes a FIFA y UEFA que suspendieran a Israel de las competiciones internacionales "como respuesta al genocidio en curso en el territorio palestino ocupado".

El precedente más citado entre quienes apoyan la suspensión es el de Rusia, excluida desde 2022 de las competiciones europeas a raíz de la invasión de Ucrania.

La decisión dejaría expuesta a la FIFA

Una decisión de la UEFA no tendría por qué estar ligada a la FIFA, aunque situaría al máximo organismo mundial en una posición complicada, ya que Israel ocupa la tercera plaza de su grupo de clasificación para el Mundial de 2026, por detrás de Noruega e Italia.

En el ámbito de clubes, el Maccabi de Tel Aviv es el único representante israelí esta temporada y este miércoles fue recibido con protestas en Grecia durante su partido de Europa League contra el PAOK.

Salah, crítico con el organismo

El pasado agosto, la UEFA mostró su rechazo a la matanza de civiles y niños con una pancarta en la Supercopa de Europa entre Paris Saint-Germain y Tottenham, aunque sin mencionar expresamente a Israel.

La organización fue asimismo señalada en redes sociales por Mohamed Salah, que criticó la falta de explicaciones sobre la muerte del futbolista palestino Suleiman al-Obeid, conocido como el Pelé palestino. "¿Podéis decirnos cómo, dónde y por qué murió?", escribió el delantero egipcio. Al-Obeid fue asesinado por fuerzas militares israelíes mientras esperaba ayuda humanitaria en Gaza.

Boicot contra el Estado, no contra jugadores

Los expertos de la ONU insistieron en que el boicot "debe dirigirse al Estado de Israel y no a los jugadores individuales", al considerar que los deportistas no deben cargar con las decisiones de su gobierno.

"Las selecciones nacionales que representan a Estados que cometen violaciones masivas de los derechos humanos sí pueden y deben ser suspendidas, como ha ocurrido en el pasado", abundaron.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Carlos Alcaraz, sobre Sinner: "Estoy convencido de que va a cambiar cosas a nivel táctico"

Carlos Alcaraz, en la rueda de prensa en Tokio

Publicidad

Deportes

Carlos Alcaraz en el torneo de Tokio

Carlos Alcaraz - Zizou Bergs: Día, horario y dónde ver el partido de octavos del ATP 500 de Tokio

Raphinha en el último partido liguero ante el Valencia

Oviedo - Barcelona: Partido de fútbol de LaLiga, en directo online

Sede central de la UEFA en Nyon (Suiza)

La UEFA baraja la suspensión de Israel y sus clubes en competiciones internacionales

Cani, durante su etapa en el Villarreal
Fútbol

El exfutbolista Cani, ingresado en la UCI tras sufrir un ictus

El base del Joventut Badalona Ricky Rubio
Baloncesto

Ricky Rubio: "Se debería parar el mundo" por la guerra en Gaza

La atleta etíope Shewarge Alene
Atletismo

Muere entrenando Shewarge Alene, ganadora del último maratón de Estocolmo, a los 30 años

La atleta etíope ha fallecido repentinamente apenas 4 meses después de su victoria en el maratón sueco.

Imagen de la prueba de la SailGP en Suiza
SailGP

El equipo español de SailGP remonta en Suiza para llegar cuarto a las aguas de Cádiz

El equipo español de SailGP salvó el primer asalto en Ginebra. Diego Botín, Florian Trittel y Joel Rodríguez acabaron quintos en aguas del lago Leman.

Carlos Alcaraz, en el momento de ser atendido en Tokio

Carlos Alcaraz: "Estaba asustado y preocupado, no voy a mentir"

Giacomo Naldi (primero por la izquierda) junto a Sinner y el equipo del italiano en el Open de Australia 2024

Giacomo Naldi, exfisio de Jannik Sinner: "Fue solo una desafortunada serie de coincidencias"

Ricardo Guerra, condenado por el asesinato de Aitor Zabaleta en 1998

El asesino de Aitor Zabaleta, entre los invitados a la boda de 'El Ratilla' en Fuenlabrada

Publicidad