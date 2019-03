Saúl: "Me siento bien en varias posiciones"

El centrocampista del Atlético de Madrid Saúl Ñíguez indicó que se siente "cómodo" jugando en varias posiciones para "ayudar" al equipo colchonero y agradeció el trato recibido en la temporada en la que jugó en el Rayo Vallecano, rival el próximo miércoles en la última jornada de la Liga BBVA de 2015.

"Me siento más cómodo en una posición adelantada, pero para ayudar al equipo puedo jugar en varias y en cualquiera de ellas me siento bien. Es muy diferente, pero creo que puedo adaptarme bien", indicó el canterano en rueda de prensa sobre las variantes que usa con él su técnico, Diego Pablo 'El Cholo' Simeone.

Acerca de la posible incorporación del centrocampista argentino del Celta Augusto Fernández, Saúl la calificó como una "buena incorporación". "Todos los jugadores que vengan a ayudar al equipo son bienvenidos. Cuando vengan a aportar, trabajaremos todos juntos", señaló sobre un jugador con el que tendría que competir por una plaza.

El centrocampista ilicitano confesó que el derbi contra el Rayo Vallecano será un encuentro diferente. "El Rayo es un club que me marcó mucho. En el año en el que estuve me encontré a un conjunto de personas, una afición y un cuerpo técnico maravillosos. Todo fue positivo, yo al Rayo le debo mucho", recalcó el centrocampista.

El equipo de Paco Jémez es un grupo que "siempre lleva la pelota jugada" y que intentará hacer daño al Atlético "con sus armas". "Nosotros vamos a intentar hacer nuestro juego y a ver si conseguimos la victoria. Es un campo más pequeño de lo habitual, la afición es muy 'caliente' y tenemos que hacer un partido completo para conseguir la victoria, que es lo que queremos", analizó.

Saúl confía en tener "continuidad" en las alineaciones de Simeone para acabar de asentarse en el equipo. "Vengo trabajando desde la cantera para estar donde estoy y voy a seguir trabajando para lograr buenos resultados. En el partido del Málaga no se dieron las situaciones que queríamos. Era imporante, pero si no damos el cien por cien no podemos competir", subrayó.