Sampaoli: "La mejor defensa ante el Barcelona es pelearle la posesión"

El entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli, ha asegurado que "la mejor manera de defenderse ante un rival con tanta posesión" como el Barcelona, su rival en la ida de la Supercopa de España, "es con la pelota".

Por eso, Sampaoli intentará "equiparar la posesión para que no la tengan siempre ellos", porque considera que, cuando acaparan el balón, los barcelonistas "someten a los rivales", y por eso "la 'chance' de este equipo es pelearle la posesión y tratar de agredirlos en ese sentido".

El exseleccionador de Chile ha declarado, en víspera de debutar en el Sánchez Pizjuán, que no pide "nada a la afición", sólo que "trate de irse contenta con lo que transmite al equipo" y esta sensación "estará vinculada al juego" del Sevilla, que tiene "la obligación de conmover a la gente y si no ocurre, es que el equipo no lo hace bien".

Sampaoli ha lamentado el empate tardío del Real Madrid en la Supercopa de Europa, pero ha pedido "no generalizar en el análisis" ni ser tan "contundente" porque cree que en la jugada que precedió al 2-2, un córner a favor del Sevilla, "nada indica que se pudiera hacer otra cosa" y ha execrado la opinión de quienes pedían "maldad" en esa acción, ya que él prefiere "tener el balón hasta el final".

El técnico argentino se ha congratulado por el regreso anunciado de Leo Messi a la selección argentina al destacar que "se lo ve muy feliz, parece que no pasa el tiempo" y considera que "está maduro y con muchas ganas de jugar. Marca la diferencia en cualquier momento, siempre es peligroso".