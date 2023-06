Salen a subasta un chalé, un adosado y un piso de José Antonio Reyes en Utrera

La muerte de José Antonio Reyes, acaecida el 1 de junio de 2019 en un accidente de tráfico, fue un durísimo golpe para su familia. Ahora, cuatro años después de aquel fatídico día, la familia del futbolista se encuentra al borde de ser desahuciada por las deudas que contrajo el jugador de Real Madrid, Atlético de Madrid, Sevilla o Arsenal.

Muchos de sus inmuebles, un total de 18, fueron compradas por el futbolista a través de prestamos que sus familiares no pueden pagar cuatro años después de la muerte de Reyes. Si hace casi un año fueron su piso de vacaciones en Chipiona (Cádiz) o distintos locales en Sevilla, y antes su millonario chalé en Boadilla del Monte los que salían a subasta, ahora es el turno de tres inmuebles de José Antonio Reyes en su Utrera natal.

En concreto, se trata del chalé, en el que reside su entorno familiar, junto a un adosado y un piso en la misma localidad sevillana. El motivo de que salgan a subasta obedece a las elevadas deudas de Marotiri SL, la sociedad en la que que el utrerano puso una gran parte de su patrimonio inmobiliario, junto a José Antonio Reyes SL.

El problema para la familia de Reyes, que no realizó testamento, es que la mayoría de inmuebles no los compró de golpe, sino a través de préstamos y financiaciones que, con el paso del tiempo, no pudo pagar. Esa deuda ha crecido hasta el punto de deber cerca de 435.000 euros a la firma Renlac Capital, uno de sus acreedores. Rencal ha iniciado el procedimiento de ejecución hipotecaria y la justicia ha ordenado que tres de las propiedades de Reyesen Utrera salgan a subasta.

Los tres inmuebles son un chalé, donde viven los tres hijos del futbolista, un adosado y un piso. El chalé está valorado en 300.000 euros y el piso en 150.000 euros. Se calcula que las propiedades adquiridas por José Antonio Reyes se elevarían a un precio cercano a los 5,6 millones de euros, entre los que destaca un chalé en Boadilla del Monte (Madrid), tasado en 3,65 millones de euros.