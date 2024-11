La anécdota de Rodri Hernández en El Hormiguero: "Cuando veo a Lamine y Nico diciendo 'eh, bro', yo digo '¡¿pero cómo que 'bro'?!"

El flamante Balón de Oro 2024, Rodrigo Hernández, ha visitado El Hormiguero casi un mes después de 'imponerse' a Vinicius Jr en la terna final por el galardón individual más prestigioso en la historia del fútbol. El crack madrileño, además, ha querido ofrecer su Balón de Oro ante un Pablo Motos que levantó el trofeo y aseguró no haber metido jamás un gol: "En las pocas veces que jugué lesioné a un amigo mío".

"El balón de oro luce tanto y es tan brillante que miré a mi familia y dije 'la que hemos liado'", dijo Rodri antes de mandar dos mensajes ante la cámara, el primero hacia los damnificados por la DANA y el segundo para felicitar a Rafa Nadal, que este martes colgó la raqueta en la Copa Davis de Málaga: "Es el mejor deportista de todos los tiempos, ejemplifica lo que hay que ser dentro y fuera de la cancha, que yo apareciese en su vídeo de despedida es como ganar un Balón de Oro".

¿Messi o CR7?

"Yo no sabía nada hasta que se abrió el sobre. Yo tenía 500-600 mensajes por la lesión y tras ganarlo había cientos y cientos más. Entre tantos apareció el de Iniesta y a ese sí le respondí. Que solo tuviésemos un Balón de Oro en España... quise rendirle un homenaje a todos los que se lo merecieron y no lo ganaron, pero muchos convivieron con Messi y CR7". Rodri no tuvo dudas a la hora de elegir al mejor de siempre: "Es Messi, con CR7 no querías que pisara el área, con Messi no querías ni que tocara el balón. Tenía la sensación de que algo malo iba a pasar".

"¿El Balón de Oro? Fui a la gala sin optimismo"

Sobre la polémica con Vinicius y el Real Madrid, que no acudieron al acto al conocer que el brasileño no sería el galardonado, el mediocentro del City explicó como lo vivió: "Tres semanas antes hay una corriente en la que se dice que Vinicius iba a ganar, pero a nosotros nos dijeron que no se sabía hasta que se abriese el sobre... Pensé que se había filtrado. Fui a la gala sin optimismo de ganarlo pero justo antes de llegar a París empieza a felicitarme mucha gente, no sabía por qué. No tenía ni discurso preparado pero mi padre me dijo que me prepara algo por si lo ganaba. Las palabras me salieron solas", comentó Hernández.

La llamada que pudo cambiarlo todo

La carrera de un futbolista pasa por muchas fases, muchas buenas y otras malas, Rodri no fue una excusa: "Dejar a mi familia para ir a Villarreal fue la decisión más importante de mi vida. Ese primer año fue complicado. Entre los 17 y los 19 es cuando tienes que dar el salto. Llamé a mi padre desconsolado y le pregunté que qué sentido tenía todo lo que había sacrificado para seguir. Me dijo que el año que tenía por delante, el tiempo que me quedase que lo diera todo, me olvidara de las consecuencias y que sólo tenía que ganar, nada que perder".

Mentor de Lamine junto a Morata

El cerebro citizen también dejó caer que está haciendo de mentor de Lamine Yamal: "Llegamos a la concentración y nos encontramos a Lamine y Nico diciendo 'bro, qué pasa bro'. Y yo digo, 'pero bro de qué'", dijo.

Rodri reconoció ser "un bicho raro", y es que en palabras de Pablo Motos no parece un futbolista: "Lo noté cuando entré en mi primer vestuario. No llevo tatuajes porque no me gusta que algo sea para siempre, me da miedo". Aunque sí dejó constancia de que tiene otras pasiones como la comida: "Cuando te invite me dejo lo que haga falta", y unas buenas vacaciones", aficiones sencillas las del crack del City.

Un 'alegato' a la salud mental

No obstante, el futbolista madrileño hizo un pequeño alegato sobre la salud mental y el por qué también afecta a los futbolistas: "El cerebro no entiende de dinero ni fama, no nos preparan para ciertas situaciones, como perder un partido o asumir ciertas cosas, por eso cuando Morata, capitán de la Selección, se abrió de esa manera me pareció ejemplar".

Otro tema candente y polémico en el fútbol actual son las lesiones y la mayor gravedad de estas, especialmente las de cruzado y ligamento, precisamente de la que se está recuperando Rodri: "Al aumentar la carga aumentamos las probabilidades, en los últimos años he jugado 65 partidos de media, son demasiados". Siguiendo en lo futbolístico y comparando a Guardiola con Luis de la Fuente, el Balón de Oro aseguró que el catalán es algo más cañero: "Habla mucho, y en algunas ocasiones no le entiendes porque sus palabras son más rápidas que sus actos, pero tú te callas y no dices nada".

