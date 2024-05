La RFEF despide a Albert Luque como director deportivo por 'el caso Rubiales'

Pedro Rocha, nuevo presidente de la RFEF, ha despedido a Albert Luque como director deportivo de la Federación al estar inmerso en el 'caso Luis Rubiales' y al que la Fiscalía pide 1 año y medio de cárcel por presuntas coacciones a la futbolista Jennifer Hermoso.

Luque y Rivera, fulminados

La noticia adelantada por 'Relevo' y confirmada por EFE, llega varios meses después de que la Fiscalía solicitara el 27 de marzo 2 años y medio de prisión para Rubiales por un delito de agresión sexual y otro de coacciones a Jennifer Hermoso, este último también para Albert Luque, Jorge Vilda (exseleccionador femenino) y Rubén Rivera (director de marketing), el primero y el tercero han sido despedidos en las últimas horas por Pedro Rocha.

Ni Luque ni Rivera se encontraban en posesión de su cargo pero ha sido recientemente cuando el ya presidente Pedro Rocha ha decidido despedirles de forma oficial, a falta de un comunicado de la RFEF. No han sido los únicos que dejan el ente federativo, tanto Pedro González Segura, director de los servicios jurídicos, y José Javier Jiménez 'Jota' (del departamento de recursos humanos), fueron apartados de sus cargos tras ser detenidos por la 'Operación Brodie', la que investiga posibles irregularidades en contratos durante el periodo en el que Rubiales dirigió la Federación (2018-2023). El expresidente granadino está siendo investigado por presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales, y ya declaró hace semanas ante la jueza.

Todos los despidos/dimisiones en la RFEF tras el 'caso Rubiales'

Luis Rubiales (presidente de la RFEF).

Jorge Vilda (entrenador de la Selección Femenina).

Andreu Camps (secretario general).

Tomás González Cueto (asesor jurídico externo).

Miguel García Caba (director de Integridad).

Pablo García Cuervo (director de Comunicación).

Albert Luque (director deportivo).

Rubén Rivera (director de marketing).

Pedro González Segura (director de los servicios jurídicos).

José Javier Jiménez 'Jota' (departamento de recursos humanos).

Rocha se pone serio pero sigue en el punto de mira

Estos recientes despidos (Luque y Rivera) han sido obra de Pedro Rocha, el que es nuevo presidente de la RFEF desde el 26 de abril "tras haber recibido el apoyo de la mayoría de los asambleístas" y haber conseguido 107 avales presentados de los 138 posibles.

Eso no quita que antes, durante y después de su nombramiento, este no estuviera en entredicho tras pasar de testigo a imputado en el 'caso Brody', y es que así lo quiso la jueza Delia Rodrigo tras escuchar sus explicaciones en el juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda. Desde entonces el TAD le abrió expediente sancionador y el CSD, que se ha reunido ya y que todavía no ha tomado ninguna decisión al querer revisar correctamente los documentos requeridos por el TAD, tendrá que someter a votación la continuidad o no del extremeño al frente de la Federación de fútbol. Las últimas 'noticias' llegaron hace dos semanas y desde entonces las aguas parecen volver a su cauce, aunque es cuestión de tiempo que todo pueda volver a explotar. Mientras tanto, Rocha ha encabezado la delegación del fútbol español en el 74º Congreso de la FIFA en Bangkok, Tailandia, que tendrá lugar este viernes.

