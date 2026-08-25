José Mourinho: "Confío en el arbitraje español, antes de cada partido confío siempre en el árbitro"

José Mourinho ha tomado la palabra un día antes de medirse a la Real Sociedad en LaLiga EA Sports, un partido que supondrá el regreso del entrenador luso al Santiago Bernabéu trece años después.

"No quiero que el Bernabéu me reciba de un modo particular. Yo quiero que reciban al equipo como su equipo, como su pasión. Sé que la temporada pasada no ha terminado bien y en algún momento parecía que ese amor vivía una fase complicada", indicó el de Setúbal.

"Quiero, más que partir de cero, que la gente sepa el compromiso que tiene el equipo. Esto es lo más importante, yo no soy importante. Soy capaz de controlar mis emociones. De verdad, me gustaría mucho que el equipo sintiera algo diferente a lo que sintió la temporada pasada, sobre todo en el tramo final" señaló Mourinho.

El entrenador del Real Madrid aseguró que confía "en el arbitraje español" y que no piensa que ningún árbitro salga al terreno de juego pensando "que es amigo de Negreria" o que este "le haya hecho un favor años atrás".

"Confío en el arbitraje español, antes de cada partido confío siempre en el árbitro. Después del partido a veces hay cosas que no me gustan. Si estás haciendo la pregunta para llegar a mi pasado y si yo ahora dudo… A ese nivel no dudo del arbitraje español. No pienso que haya un árbitro en España que piense que es amigo de Negreira o que Negreira le haya hecho un favor años atrás. Estoy en el lado de la honestidad de los árbitros españoles. Aunque hay partidos en los que han tenido influencia en los resultados, como en el del Atlético de Madrid y el Sevilla de la primera jornada; puede pasar", explicó el técnico portugués.

"Es el juez el que tiene que proteger a todos los jugadores y al juego"

Mourinho volvió a defender a Vinícius Junior, admitiendo que el brasileño puede "controlar" sus reacciones a los insultos de la grada, siempre que no sean "racistas" u "homófobos".

"La reacción al público, a insultos, sin ser racistas u homófobos, puede controlarlos. Su relación con la grada rival la puede mejorar, pero en el juego con patadas, faltas, penaltis… Toda esta frustración es responsabilidad del juez; me gusta más decir juez que árbitro, porque hablo de justicia. Yo empiezo el partido y me dan una patada y con la personalidad que tengo… a lo mejor me sacan roja a mí un minuto después. Es el juez el que tiene que proteger a todos los jugadores y al juego. Y ahí es muy difícil ayudar a Vinícius", analizó Mourinho.

"El año pasado no vi cada partido del Real Madrid y del Barça. De forma honesta, no te puedo decir mucho. Puedo decir, porque lo siento así y es obvio, la diferencia, sin hablar de Lamine, hablando de la diferencia general de ‘Vini’ con otros jugadores. Se ha entrado en una dinámica, en una espiral, que los adversarios sienten. Y si lo sienten, lo hacen. Es algo muy obvio. Es como los niños pequeños, que van hasta donde tú les permites que vayan. Y los jugadores de fútbol lo mismo. Si puedes machacar a Vini, presionarlo físicamente y con palabras, si la amarilla me llega después de hacer diez faltas, si puedo llegar casi a la agresión... No me gusta. Cuando era entrenador del Benfica solo me interesaba en el Benfica, pero, en este caso, yo intento que Vinícius tenga más control emocional, pero si a los tres minutos le dan una patada que es una agresión, aunque no le rompa las cervicales, es expulsión. Desde un punto de vista técnico y tras mirar el partido diversas veces, el árbitro ha estado muy bien, aunque pudo ser segunda amarilla en la segunda parte... El arbitraje me gustó mucho", explicó The Special One.

"La tarjeta roja por agresión a Vinícius entiendo que el árbitro no lo vio y que el cuarto árbitro que está delante no ha querido que una decisión suya fuera fundamental en el partido. El VAR no ha hecho su trabajo muy bien, pero el árbitro me gustó mucho" añadió Mourinho.

"¿La plantilla? En mi cabeza está cerrada y no tengo ninguna petición"

Respecto al mercado de fichajes, el entrenador del Real Madrid admitió que él da por cerrada la plantilla aunque el "mercado está abierto.

"Para mí está cerrada (la plantilla), pero el mercado está abierto. No sabes si un jugador va a venir y te va a decir que se quiere ir. En principio no, pero es algo que puede pasar. En mi cabeza está cerrada y no tengo ninguna petición. Estoy contento. Si alguno se va, yo me quedaría contento", admitió Mourinho.

El entrenador portugués también habló sobre el encaje táctico de Bellingham, Vinicius y Mbappé.

"Lo más complicado no lo tendré, porque lo más complicado es cuando tu no tienes jugadores top o una lesión que no te permita tener jugadores para mantener el nivel. No quiero abrirme mucho para los adversarios, solo después de jugar y perder. Yo quiero a los tres y lo que tienen de positivo siempre compensa. Yo estoy también para intentar ayudar", aseveró Mourinho.

El técnico blanco analizó la posición de Valverde en el terreno de juego. dejando claro que para él "es un jugador del centro del campo".

"A mí no me gusta, pero alguna vez en el pasado por necesidad ha habido entrenadores que le han hecho jugar como lateral derecho. Para mí puede pero es un jugador del centro del campo. Luego, depende de los objetivos y el rival, puede ser más posicional o más móvil", explicó Mourinho.

Por último, el técnico luso habló sobre la posibilidad de que Mbappé y Espí jueguen juntos, como ocurrido en la recta final del partido ante el Espanyol en Cornellá el pasado sábado.

"Podemos verlos juntos. Nuestra evolución en cuanto equipo, en la pretemporada, lo hicimos con Endrick. Carlos es otro perfil. El Espanyol estaba metido atrás y Kylian estaba intentando bajar para la jugada individual. Ahí pensé que Carlos podía ser importante. También aumenta la calidad de centros con Trent", concluyó Mourinho.