El Real Madrid firma el pleno al quince antes de visitar el Metropolitano

El Real Madrid se mantuvo como líder en solitario de LaLiga EA Sports tras firmar una nueva victoria (2-1) -la quinta en otros tantos partidos- ante la Real Sociedad y protagonizar un comienzo liguero perfecto. Los de Ancelotti sufrieron en una primera parte gobernada por un imperial Take Kubo y donde Barrenetxea puso a los vascos por delante, pero si algo tiene este Madrid son recursos. Un zapatazo de Valverde en el primer minuto del segundo acto y un remate de cabeza en un vuelo sin motor de Joselu le dieron al conjunto blanco una nueva victoria... ¡Y el próximo fin de semana toca derbi en el Metropolitano!

No lo tuvo fácil el líder anoche ante una Real Sociedad que salió sin complejos al Bernabéu. Take Kubo hizo diabluras y volvió loca a la defensa madridista. Es difícil d entender la razón por la que se ha dejado escapar a un jugador así. El equipo de Alguacil solo tardó cinco minutos en mover el marcador. Kubo metió un pase envenenado desde la derecha y Barrenetxea mandó el balón al fondo de las mallas tras dos remates. Kepa dejó el balón muerto en línea de gol y el delantero txuri-urdin no perdonó el rechace. Aún pudo ser peor la cosa seis minutos después con un zapatazo de Kubo que se alojó en las mallas de Kepa. El colegiado, de forma acertada, pitó fuera de juego de Oyrazabal. El delantero tapaba a Kepa, aunque hay muchas dudas de que hubiera llegado a ese misil.

El equipo de Ancelotti se fue a por el empate y estuvo cerca de lograrlo con un remate de Joselú que repelió el larguero. Tras quince minutos de replica, la Real Sociedad volvió a hacerse con el escenario y Take Kubo dio un recital por la derecha. Kepa salvó el 0-2 en dos ocasiones: primero desviando un disparo del japonés y luego con una mano providencial a Merino. El marcador no se movió más hasta el descanso.

Lo peor que le podía pasar a la Real Sociedad era encajar pronto tras salir de vestuarios y eso es lo que ocurrió. Valverde ajustó un balón al palo de Remiro en el primer minuto de la reanudación. Alguacil ya se temía lo peor y sus presagios se hicieron realidad con un centro medido de Fran García que cazó Joselu de cabeza en un vuelo sin motor. El Madrid había hecho lo más complicado y ya no iba a dejar escapar la victoria. Incluso Jude Bellingham rozó el gol, pero Remiro cortó la increíble racha goleadora del inglés.

El Real Madrid volvió a ganar y sumar 15 puntos de 15 posibles. Este fin de semana acudirá como líder de LaLiga EA Sports al Metropolitano, donde le espera un Atlético herido tras los tres goles encajados ante el Valencia en Mestalla.