James y Keylor levantan al Bernabéu en su victoria contra el Betis

El Real Madrid de Benítez se estrenaba en Liga ante su afición en un partido en el que querían resarcirse del mal resultado cosechado en Gijón. James volvía a la titularidad con ganas de reivindicarse ante su afición.

Con todos listos, el partido arrancó. El Real Madrid salió en plan taladradora, como dijo Pepe Mel en la previa del encuentro. En el minuto 2 de partido, Gareth Bale aprovechó un centro medido de James para alojar el balón en la red.

Los primeros diez minutos del Madrid fueron un auténtico vendaval, tiro a puerta tras tiro a puerta, presión alta, el Betis no sabía reaccionar. Con el paso de los minutos, parecía que el Betis se sentía más cómodo.

James sacó el látigo

En una carrera de las suyas, Cristiano Ronaldo regateó hasta plantarse mano a mano con Adán, que sacó una parada tremenda que dejó con las ganas a Cristiano de marcar su primer gol en la Liga. Antes del descanso, el Madrid se volvió a activar.

En una falta en el pico del área, James sacó el látigo y clavó un gol a la altura de los genios del fútbol. Su balón dibujó una comba perfecta ante la que nada pudo hacer Adán. Después de ese gol, el Betis no se agazapó y tuvo una ocasión para empatar.

Keylor la desbarató tirándose como un felino al balón cuando Rubén Castro se preparaba para meter gol. El Bernabéu le ovacionó tras tamaña parada, lo que seguro que anima el debate sobre la portería blanca y la llegada de David de Gea.

Otra perla de James

El descanso llegó, momento para tomar algo de respiro, pero nada más reanudarse el partido el Madrid salió como en la primera parte: en modo destructor. Primero fue Benzema quien, en el primer minuto de la segunda mitad, remató una gran jugada del conjunto blanco.

Después, el gran protagonista del partido, James Rodríguez, dejó uno de las joyas de la jornada con una espectacular chilena que no pudo parar Adán. No tenía rival el Madrid, el Betis intentaba lanzar alguna contra, pero no había manera de perforar la defensa del conjunto de Benítez.

El otro protagonista del partido estuvo en la portería blanca. Keylor Navas paró un penalti cometido por Raphael Varane y tirado por Rubén Castro. Su parada añade más incertidumbre si cabe a la situación de la portería blanca.

Bale, por partida doble

El partido siguió pero a un ritmo más apagado, con el Madrid teniendo el dominio pero sin atacar como en los minutos anteriores. Cristiano tuvo sus opciones de marcar, pero Adán y la defensa bética las frustraban una y otra vez.

El que sí volvió a marcar fue Gareth Bale, doblete para el galés, que también tenía ganas de reivindicarse. Con el pitido final, el Madrid subió posiciones en la clasificación hasta colocarse tercero, mientras que el Betis se queda a las puertas del descenso.